Mercoledì 11 novembre 2020 - 12:45

TAS, Marc-Henri Serre vicepresidente esecutivo Linea Business TLC

Nomina con effetto immediato. Succede a Pascal Homsy

Roma, 11 nov. (askanews) – Marc-Henri Serre, 38 anni, è stato nominato vicepresidente esecutivo della Linea di Business delle Telecomunicazioni di Thales Alenia Space, con effetto immediato. Succederà a Pascal Homsy, che entra a far parte di Eutelsat come Chief Technical Officer dal prossimo gennaio 2021. Parallelamente, – informa TAS in una nota – Marc-Henri continuerà a guidare il Dominio di Osservazione e Scienza in Francia fino alla nomina del suo successore.

Marc-Henri Serre, laureato all’École Polytechnique nel 2005 e all’École Nationale des Ponts et Chaussées nel 2008, ha iniziato la sua carriera presso il Ministero delle Finanze francese e poi nello staff del Primo Ministro.

Successivamente è entrato a far parte di Thales Alenia Space dove è stato nominato Direttore dell’Ingegneria e dell’Integrazione, Assemblaggio & Test dei payload per l’Osservazione e Scienza, prima di diventare Vicepresidente del Dominio di Osservazione e Scienza in Francia.

Marc-Henri Serre ha maturato una profonda conoscenza del settore spaziale, in particolare nell’ingegneria, politica dei prodotti, relazioni con i clienti, offerte commerciali e gestione dei progetti.