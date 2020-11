Lunedì 9 novembre 2020 - 17:59

Focus MiSE su Industria italiana dello Spazio

Appuntamento online domani insieme a Formiche e Airpress

Roma, 9 nov. (askanews) – Raccontare la storia e il futuro dell’industria spaziale italiana, facendo luce sullo sviluppo, sulle sfide e sulle opportunità future della nostra Space Economy. E’ questo l’obiettivo della pubblicazione “L’industria italiana dello spazio: ieri, oggi e domani”, curata dal MiSE e presentata domani, martedì 10 novembre, alle ore 17 in modalità telematica.

In particolare, la pubblicazione racconta la storia e le prospettive dell’industria spaziale italiana. Un settore di primario rilievo che nel nostro Paese conta più di 200 aziende (di cui l’80 per cento PMI), 7 mila addetti in tutta la filiera e un valore di produzione pari a 2 miliardi di euro.

“Le capacità italiane in questo comparto sono all’avanguardia: siamo la terza nazione al mondo ad aver lanciato un satellite in orbita e ad oggi una delle poche ad avere competenze su tutta la filiera industriale: dai lanciatori Avio ai satelliti prodotti da Telespazio, fino ad un vivaio di startup e ad una filiera di PMI che fanno impresa anche grazie ai dati che provengono dallo spazio”, così il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, con delega alle politiche e attività relative a spazio e aerospazio, Gian Paolo Manzella. “Lo spazio è un settore trainante dell’economia nazionale, un ecosistema industriale fatto di grandi e piccole imprese, di startup e centri di ricerca. Ed è nostro dovere farlo conoscere, far sapere quali siano le imprese e le potenzialità produttive dei nostri territori, perché è anche diffondendo questa ‘cultura industriale innovativa’ che si costruisce una parte decisiva del nostro futuro”, conclude il Sottosegretario.

La pubblicazione sarà presentata, in collaborazione con le riviste Formiche e Airpress, dal sottosegretario Gian Paolo Manzella insieme al coordinatore delle attività spaziali di Leonardo Luigi Pasquali, all’astronauta e generale dell’Aeronautica Roberto Vittori, al presidente di Primomiglio Gianluca Dettori e alla cfo della società Planetek Mariella Pappalepore. L’incontro, moderato da Flavia Giacobbe, si svolgerà domani alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta sul sito formiche.net e sulla relativa pagina Facebook (@formichenews).