Lunedì 26 ottobre 2020 - 11:05

Osiris-Rex, raccolta campioni di asteroide riuscita. Anche troppo

C'è una perdita di polvere, si lavora per salvare prezioso bottino

Roma, 26 ott. (askanews) – Osiris-Rex è andata oltre ogni aspettativa nella raccolta di campioni dell’asteroide Bennu. La manovra ‘Touch And Go’ (TAG) della sonda della Nasa Osiris-Rex sull’asteroide, coronata da successo il 21 ottobre, è andata talmente bene che il materiale raccolto ha superato certamente il quantitativo richiesto dalla missione (almeno 60 grammi) e sta però uscendo lentamente dalla testa del Tagsam, il meccanismo di raccolta del materiale. Forse alcuni frammenti hanno impedito la chiusura del coperchio, lasciando passare la polvere che si va disperdendo nello spazio.

Dunque, rapido cambio di programma alla Nasa che ha rinunciato all’attività di misurazione in situ della massa del campione, originariamente programmata per sabato 24 ottobre, pensata per poter effettuare, in caso la raccolta di polvere superficiale fosse stata inferiore ai 60 grammi previsti, un secondo Touch-And-Go. Operazione superflua visto l’abbondante carico di Osiris-Rex.

Ora la priorità per il team della missione è stivare il campione nella Sample Return Capsule (SRC), dove sarà tenuto al sicuro durante il viaggio di ritorno della navicella sulla Terra nel 2023.

“Stiamo lavorando per tenere il passo con il nostro successo, e il mio lavoro è restituire in modo sicuro un campione di Bennu più ampio possibile”, ha affermato Dante Lauretta, principal investigator di OSIRIS-Rex dell’Università dell’Arizona a Tucson. “La perdita di massa mi preoccupa, quindi incoraggio fortemente la squadra a riporre questo prezioso campione il più rapidamente possibile”.