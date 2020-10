Mercoledì 7 ottobre 2020 - 19:05

All’Aero club di Milano si vola “green” con l’aereo elettrico

Il Pipistrel Velis Elecro presentato domenica 11 ottobre a Bresso

Milano, 7 ott. (askanews) – Domenica 11 ottobre 2020, all’Aero Club di Milano si volerà con un aereo completamente elettrico: il Pipistrel “Velis” Elecro – primo biposto full electric certificato Cs-LSA (Certification specifications-Light sport aeroplanes) secondo le normative europee dell’Easa (European Union Aviation Safety Agency).

A partire dalle ore 9.30 si svolgerà presso l’aeroporto di Milano Bresso il Pipistrel demo day organizzato in collaborazione con l’azienda aeronautica slovena Pipistrel, costruttrice di aerei da turismo.

Nell’ambito delle proprie attività di divulgazione di cultura aeronautica, l’Aero Club Milano permetterà ai propri soci e a tutti gli appassionati di conoscere i nuovi modelli di aeroplano e tecnologie innovative, presentando il primo aereo certificato da Easa completamente elettrico e destinato a rivoluzionare la scuola di volo di primo periodo, dalla prima missione di ambientamento fino al conseguimento della licenza di pilota privato (Easa PPL-A).

Durante la giornata verranno presentati anche altri due modelli di velivoli dell’azienda slovena: il Panthera – 4 posti ad alte prestazioni, in corso di certificazione Easa in classe Cs-23 e il SE121 – 2 posti ad alte prestazioni certificato Easa CS-Lsa anche per volo notturno, manovra di vite intenzionale, recupero da assetti inusuali e traino alianti.

I velivoli saranno prima illustrati a terra e poi sarà possibile effettuare voli di prova.