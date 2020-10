Venerdì 2 ottobre 2020 - 11:06

Avio, il motore Zefiro 9 supera con successo il test di qualifica

Versione evoluta sistema di propulsione di terzo stadio per Vega C

Roma, 2 ott. (askanews) – Si è concluso il primo ottobre con successo il test di qualifica del motore Zefiro 9 VT3, una versione evoluta del sistema di propulsione di terzo stadio già in uso sul lanciatore Vega, specificamente potenziata e customizzata per il nuovo Vega C in vista del maiden flight previsto nel 2021. Grazie a questa prova, che ha richiesto 4 settimane di preparazione e coinvolto 20 tecnici e operatori specializzati, è stato possibile registrare oltre 500 misurazioni nei 120 secondi di accensione del motore, raccogliendo tutti i parametri necessari per calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare nello spazio.

Solo pochi Paesi al mondo – sottolinea Avio in una nota – dispongono della capacità completa e autonoma di sviluppo e qualifica di motori spaziali e, per questo, la Sardegna gioca un ruolo sempre più centrale nel comparto aerospaziale italiano ed europeo. Al termine del test, si è svolta una visita al cantiere Avio SPTF (Space Propulsion Test Facility) di Perdasdefogu (CA), un progetto realizzato con finanziamento AVIO, MISE e Regione Sardegna, per l’avanzamento dei lavori di realizzazione del Banco di prova LRE, destinato ai test per lo sviluppo e la qualifica di motori “green” alimentati a propellenti criogenici, il futuro sostenibile della propulsione spaziale. All’incontro ha partecipato il Sottosegretario alla Difesa, On. Giulio Calvisi.

Come previsto nel programma presentato a gennaio in Regione Sardegna, la fine dei lavori è confermata entro l’anno, per permettere l’installazione dell’impianto di prova e l’esecuzione del primo test motore. In parallelo, continuano le attività d’ingegneria nella sede operativa centrale AVIO in Sardegna, a Villaputzu (CA). “Questo Ente rappresenta, non solo un esempio di forte sinergia e cooperazione interforze, ma è anche il sito ideale individuato per l’avanzamento di prestigiosi programmi di sviluppo nel settore della ricerca aerospaziale. Parliamo di progetti altamente sfidanti e di interesse per l’economia del territorio, regionale e nazionale. L’esperienza e il know-how di Avio acquisiti in oltre 50 anni di attività, consentono al sistema paese, con importanti ricadute in Sardegna, di primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella propulsione tattica”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, nel corso della visita presso il Reparto a connotazione Interforze di Perdasdefogu.

“L’Agenzia Spaziale Italiana – ha dichiarato il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia – è molto soddisfatta dei risultati del test, che dimostrano come i finanziamenti pubblici per programmi nazionali e dell’ESA nel settore accesso allo spazio consentano il rafforzamento delle competenze nazionali sia nella ben consolidata propulsione a propellente solido sia in quella innovativa a propellente liquido (ossigeno-metano). Tali attività fanno parte sono tasselli chiave del percorso identificato per rafforzare la capacità nazionale di accesso allo Spazio”. “Vorrei, inoltre, sottolineare – ha aggiunto – come il test odierno rappresenti un tassello importante nella realizzazione della roadmap di sviluppo tecnologico (che prevede attività in ambito nazionale ed in ambito ESA attraverso il programma LEAP) identificata dall’ASI nel quadro della strategia nazionale per lo Spazio definita dal Governo. Infatti, la prova di fuoco al banco statico odierna del motore Zefiro 9 del sistema di lancio di satelliti Vega, ha consentito di dimostrare il corretto comportamento in condizioni operative delle nuove tecnologie e dei materiali sviluppati in Italia, grazie alla collaborazione che si è realizzata, con la regia di ASI, tra industria, centri di ricerca e mondo accademico”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato di questo test – ha commentato l’amministratore delegato di Avio Giulio Ranzo – poiché la versione VT3 del motore Zefiro 9 contiene nuove tecnologie sviluppate da Avio in collaborazione con i suoi partner, consolidando sempre di più il know how in questo settore strategico per l’Italia. La Sardegna, grazie a SPTF, diventa uno dei poli tecnologici spaziali più importanti d’Europa. In Sardegna, con il contributo dell’ASI, dell’industria e delle università italiane si continuerà a sviluppare tecnologia sia per la propulsione solida che per la propulsione liquida a metano, nuova frontiera di performance e compatibilità ambientale da utilizzare per lo stadio superiore di Vega E”.