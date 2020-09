Mercoledì 30 settembre 2020 - 17:49

L’Esa rilascia al pubblico i primi dati della sonda Solar Orbiter

La missione europea studia il Sole a distanza ravvicinata

Milano, 30 set. (askanews) – L’ESA ha rilasciato alla comunità scientifica e a un pubblico più vasto i primi dati della missione Solar Orbiter che sta studiando il Sole a distanza ravvicinata.

Gli strumenti che hanno contribuito a raccogliere questi primi dati – a partire dal 15 giugno – sono il Rilevatore di Particelle Energetiche EPD (Energetic Particle Detector), lo strumento di onde radio e plasma RPW (Radio and Plasma Waves) e il Magnetometro (MAG). I dati provenienti dal quarto strumento in-situ, l’analizzatore del plasma del vento solare (SWA, Solar Wind Plasma Analyser) saranno rilasciati a fine 2020. Gli strumenti di telerilevamento di Solar Orbiter inizieranno le operazioni di routine soltanto a novembre 2021, nel frattempo effettueranno test di calibrazione.

Basandosi sull’approccio di successo ottenuto da precedenti missioni di fisica solare, è stato deciso che per la missione Solar Orbiter il tempo tra la ricezione dei dati a terra e il loro rilascio al mondo sarebbe stato al massimo di 90 giorni. Durante questo periodo, gli operatori degli strumenti calibrano i dati man mano acquisiti dalla sonda, la cui distanza dal Sole è in continua evoluzione. Un doppio successo, anche in considerazione del periodo di lockdown dovuto alla pandemia.

“Essere riusciti a farlo in tempi di Covid-19 è stato veramente impegnativo – ha commentato Yannis Zouganelis dell’Esa, vice responsabile del progetto Solar Orbiter – ma siamo pronti a consegnare i dati alla comunità scientifica come da programma, in modo che possano utilizzarli per fare scienza”.

Una volta che i dati sono stati raccolti, si entra nella fase di calibrazione durante la quale il lavoro passa nelle mani dei ricercatori legati a ciascun strumento al fine di comprendere come questi ultimi stanno funzionando nello Spazio, se i dati arrivano come previsto e quali elementi degli strumenti stessi o della sonda necessitano di correzioni. Ad esempio, una calibrazione dei dati in base al comportamento termico ‘in-orbita’ della sonda.

I dati processati e “puliti” vengono poi inviati al Centro Europeo di Astronomia Spaziale dell’ESA, l’ESAC, vicino Madrid dove vengono archiviati nell’ESA Science Data Centre e resi disponibili al pubblico.

Per questo primo rilascio, la maggior parte dei dati è stata calibrata “a mano” ma in futuro, una volta comprese appieno le risposte dei diversi sensori, verrà creato un “canale di passaggio” dei dati, in grado di automatizzare il processo di pulizia.

“Adesso qualsiasi scienziato di qualsiasi nazione può ottenere i dati e utilizzarli per la ricerca scientifica. Ci sono, infatti, già centinaia di scienziati che lavorano insieme per dare un senso a questi dati così importanti”, ha concluso Zouganelis.