Mercoledì 23 settembre 2020 - 14:16

Risale al 1991 la temperatura piu fredda di tutti i tempi nell’Artico

Registrata in Groenlandia: -69,6 gradi

Roma, 23 set. (askanews) – Scoperta dai “detective” dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) la temperatura più fredda mai registrata nell’emisfero settentrionale. Cercando negli archivi dell’Omm i record di caldo delle stazioni meteorologiche più remote del pianeta – riporta il Guardian – i ricercatori hanno scoperto che la temperatura più fredda è stata registrata in una stazione meteo automatica in Groenlandia in un inverno di circa 30 anni fa, di quasi 2 gradi più bassa del precedente record noto.

La stazione di Klinck in Groenlandia, vicino alla sommità della calotta glaciale, ha registrato -69,6 gradi il 22 dicembre 1991, un dato decisamente inferiore alla temperaturs di -67,8 registrata a Verkhoyansk in Russia nel febbraio 1892 e nel sito russo di Oimekon nel gennaio 1933. Tutte e tre queste temperature sono eccezionali per l’emisfero settentrionale, ma pur devono cedere lo scettro al decisamente freddo -89,2 del 21 luglio 1983, registrato a metà inverno nell’emisferov meridionale, presso la stazione meteorologica ad alta quota di Vostok, in Antartide.

Ihr/Int11