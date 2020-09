Lunedì 21 settembre 2020 - 14:19

Aerospazio, Cao: distretto sardo punta a missione SMS su Marte

Il DASS cresce, tra made in Italy e partnership internazionali

Roma, 21 set. (askanews) – “Il prossimo 15 ottobre il Distretto AeroSpaziale della Sardegna compirà sette anni. Dalla sua nascita nel 2013 ha attratto investimenti per 60 milioni di euro, ampliando i propri orizzonti, aprendosi sempre di più a partnership anche internazionali. Durante il periodo più difficile del Covid-19 le attività sono andate avanti senza particolari difficoltà, anche perché l’aerospazio è stato uno di quei settori che ha potuto continuare a operare nonostante la pandemia. Direi che l’aerospazio sardo è davvero in buona salute e ci impegniamo per attrarre altri investimenti e crescere ulteriormente”. A parlare è l’ing. Giacomo Cao, presidente del Distretto AeroSpaziale della Sardegna (DASS), direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari e, da luglio, Amministratore Unico del Centro di Ricerche, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4).

L’ultima partnership in ordine di tempo è quella stretta dal DASS con l’Università di Adelaide in Australia per lo sviluppo congiunto di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse planetarie, elemento determinante per l’esplorazione umana dello spazio in vista dei futuri avamposti umani sulla Luna e poi su Marte. L’accordo siglato a fine agosto consentirà di condurre attività sperimentali e di modellazione di processo congiunte nella lavorazione dei minerali, nell’agricoltura spaziale, nei processi biologici e medici.

“Il DASS – spiega Cao ad askanews – dispone di due brevetti nel settore dell’esplorazione dello spazio, in particolare per l’utilizzo delle risorse in situ (ISRU-In-Situ Resource Utilization), concessi in Europa, Stati Uniti, Cina, Russia, India e Giappone e ha quindi l’interesse a vedere verticalizzate le attività connesse a questi brevetti. Questa è un’azione che il distretto svolge a 360 gradi e quindi cerca di andare a individuare partnership anche internazionali interessate a sviluppare queste tecnologie. Il concetto di base è quello di fare in modo che creando un insediamento umano sulla Luna o su Marte sia possibile utilizzare le risorse, poche o tante che siano, presenti sul corpo celeste nel quale ci si vuole stabilire”.

E il pianeta rosso è l’obiettivo di SMS (Small Mission to Mars), missione tutta made in Italy di cui il DASS è protagonista insieme al Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) di Capua, all’Istituto Nazionale di Astrofisica, a Telespazio, ad Avio, al Consorzio Ali e al Distretto Aerospaziale della Campania (DAC). Obiettivo del progetto: inviare sulla superficie di Marte una sonda interamente progettata e realizzata in Italia, al cui interno saranno alloggiati specifici payload scientifici e tecnologici. Italiano anche il veicolo di lancio, il Vega realizzato da Avio negli stabilimenti di Colleferro alle porte di Roma. Missione attraente anche nei costi: 250 milioni di euro escluso il servizio completo di lancio del Vega.

“Un progetto italiano di grande respiro – sottolinea il presidente del DASS che è il coordinatore scientifico di SMS -. Siamo in attesa di incontrare l’Agenzia spaziale italiana per analizzare il progetto e pensare così di ammartare forse non nel 2027 ma nel 2029. Una missione tutta tricolore: dal lancio all’ammartaggio a costi davvero limitati rispetto a missioni simili. Credo proprio che l’Italia possa farcela”.

Un’isola dalle grandi ambizioni la Sardegna. Di recente candidata ufficialmente dall’Italia a ospitare, nel territorio del Nuorese, l’Einstein Telescope, un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali che utilizzerà tecnologie molto avanzate e innovative che lo renderanno almeno dieci volte più sensibile nella rilevazione di onde gravitazionali rispetto agli strumenti attuali, gli interferometri per onde gravitazionali di seconda generazione Advanced Virgo che si trova a Cascina, vicino Pisa, e i due Ligo negli Stati Uniti. Per operare al meglio delle sue potenzialità, l’osservatorio Einstein Telescope dovrà essere realizzato in un’area geologicamente stabile e scarsamente abitata, condizioni che il sito sardo soddisfa pienamente.

“La scelta di candidare la Sardegna come sede dell’Einstein Telescope riafferma l’unicità di questo territorio e mostra – osserva Cao – quanto la Sardegna si voglia caratterizzare nel comparto non solo aerospaziale ma della ricerca scientifica di altissimo livello. Ricordiamo che l’isola già ospita il Sardinia Radio Telescope che qualche giorno fa ha perso il suo ‘papà’, il prof. Nichi D’Amico che peraltro era consigliere di amministrazione del Dass. Notizia che al Distretto – dichiara il prof. Cao – abbiamo appreso con profondo dispiacere e commozione, una grande personalità che ha dato un enorme contributo all’aerospazio oltre che all’astrofisica e alla scienza in generale. La Sardegna poi – prosegue – è dotata di infrastrutture aeroportuali e piattaforme militari utilizzate anche per scopi civili. Leonardo ad esempio sta facendo importanti investimenti sulla base di Decimomannu per la realizzazione di una Scuola di Volo Internazionale (International Flight Training School – IFTS) come previsto dalla lettera di intenti firmata due anni fa con l’Aeronautica Militare. Sull’isola – conclude il presidente del DASS – ci sono spazi aerei confinati, telemetrie, radar, c’è la possibilità di volare senza disturbare la popolazione vista la bassa densità di abitanti. Condizioni difficili da trovare altrove e che fanno della Sardegna un luogo unico per la ricerca scientifica e lo sviluppo di tecnologie innovative”.