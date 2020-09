Mercoledì 16 settembre 2020 - 13:33

Fraccaro, Saccoccia e Profumo a Thales Alenia Space a Torino

Ultimo sguardo da vicino ai componenti della missione Exomars2020

Milano, 16 set. (askanews) – Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, mercoledì 16 settembre 2020 si è recato in visita, assieme al Ceo di Leonardo, Alessandro Profumo e al presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia agli stabilimenti di Torino di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%).

Occasione della visita: salutare per l’ultima volta da vicino i componenti della missione spaziale dell’Esa (European space agency), ExoMars2022, che nel 2022 – dopo un rinvio, in parte dovuto anche al lockdown per la pandemia di Covid-19 – partirà verso Marte alla scoperta di forme di vita, presenti o passate.

A bordo della sonda ci sarà un rover, ribattezzato “Rosalind Franklin” su cui è integrata una trivella italiana, realizzata da Leonardo, che perforerà il suolo marziano, per la prima volta fino a 2 metri di profondità, per prelevare campioni da analizzare e cercare tracce di vita elementare, protette dalla radiazioni.