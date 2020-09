Giovedì 10 settembre 2020 - 06:23

Al via la terza edizione del Green Salina Energy Days

Roma, 10 set. (askanews) – Da oggi e fino a domenica 13 settembre si svolgerà a Salina, nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia, la 3a edizione della manifestazione Green Salina Energy Days, dedicata agli aspetti chiave della transizione energetica nelle isole minori. L’evento, secondo quanto riporta una nota, è parte integrante della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2020) e della campagna Italia in Classe A, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’Enea.

Dal 2019 Salina figura tra le prime 6Isole Pilota dell’Unione europea per la transizione verso l’energia pulita e la sostenibilità ambientale e sociale. La designazione è stata effettuata dal Secretariat del Clean Energy for EU Islands della Commissione europea dopo una selezione fra oltre 2.000 isole. La candidatura di Salina è stata sostenuta da un gruppo di enti e istituzioni comprendente i tre comuni dell’isola – Leni, Malfa e Santa Marina Salina – l’Associazione degli albergatori “Salina Isola verde”, Marevivo, INGV, Regione Siciliana attraverso l’Assessorato dell’Energia e l’ENEA che, in qualità di partner scientifico, ne coordina le attività. Da quest’anno anche Favignana e Pantelleria, designate Isole Pioniere assieme ad altre 18 realtà europee, seguiranno il percorso tracciato dalle Isole Pilota.(Segue)