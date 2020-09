Martedì 8 settembre 2020 - 11:20

Politecnico Torino nel network europeo su Intelligenza Artificiale

In ELLIS con unità ricerca su AI sicura per macchine intelligenti

Roma, 8 set. (askanews) – Il Politecnico di Torino entra a far parte del prestigioso Laboratorio Europeo sull’Intelligenza Artificiale dei dati ELLIS (European Laboratory on Learning and Intelligent Systems), al fianco delle Università e dei Centri di Ricerca più all’avanguardia in Europa sull’AI, da Oxford e Cambridge a Zurigo e Tubinga. Il capoluogo piemontese, che come annunciato di recente dal governo ospiterà la sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A), si conferma fulcro della strategia italiana in questo campo.

Il laboratorio ELLIS, fondato nel 2018, promuove la ricerca di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale moderna in Europa tramite la creazione di un programma di fellowship che identifichi i migliori talenti europei, la creazione di unità di ricerca ELLIS nelle migliori istituzioni accademiche europee, la formazione di nuovi talenti e la collaborazione tra centri di ricerca in Europa, per costruire un ecosistema Europeo dell’AI competitivo a livello mondiale.

“Il tema dell’intelligenza artificiale – commenta il Rettore del Politecnico Guido Saracco – è elemento centrale nello sviluppo della traiettoria strategica del Politecnico sulla Digital Revolution: questo risultato rafforza ancor di più questa linea di ricerca d’eccellenza per nostro Ateneo. Questo risultato, insieme al coordinamento del Dottorato Nazionale sull’Intelligenza Artificiale su IA e Industria 4.0, conferma la nostra capacità di incidere, in funzione di un impatto sociale, nell’Intelligenza artificiale a livello nazionale e internazionale. Inoltre, è recente la notizia dell’assegnazione a Torino del Centro Nazionale per l’Intelligenza Artificiale I3A, per il quale metteremo, come di consueto, i nostri strumenti a servizio del territorio e di tutto il Paese”.

L’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A), il network che coordinerà le varie attività di ricerca in questo campo, costituirà uno dei tasselli principali della strategia definita dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE). Una struttura di ricerca e trasferimento tecnologico – ha spiegato il governo annunciando qualche giorno fa la scelta del capoluogo piemontese come sede dell’Istituto – capace di attrarre talenti dal mercato internazionale e, contemporaneamente, diventare un punto di riferimento per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Italia, in connessione con i principali trend tecnologici (tra cui 5G, Industria 4.0, Cybersecurity). I settori principalmente coinvolti saranno quelli della manifattura e robotica, IoT, sanità, mobilità, agrifoood ed energia, Pubblica amministrazione, cultura e digital humanities, aerospazio. Nel documento “Proposte per una Strategia italiana per l’intelligenza artificiale” elaborato dal gruppo di esperti del MISE, per l’Istituto si indica un budget annuo a regime di 80 milioni di euro e un organico di circa 1.000 persone. Torino ne sarà l’hub centrale e opererà in stretta collaborazione con centri di ricerca nazionali e università.

Il Politecnico di Torino entrerà in ELLIS con una unità di ricerca focalizzata sull’AI sicura per le macchine intelligenti, coordinata dalla professoressa Barbara Caputo, che commenta: “Siamo molto soddisfatti. Questo risultato premia il lavoro fatto al Politecnico in questi anni sull’Intelligenza Artificiale dei dati applicata alle macchine autonome intelligenti. In un momento storico in cui tutto è connesso e tutto è dotato di sensori, c’è bisogno di andare oltre il paradigma di una IA centralizzata, caro ai giganti del Web, e lavorare ad approcci distribuiti e computazionalmente efficienti. Questo ci permetterà di usare l’IA nei settori di punta della nostra economia, dall’automotive alla manifattura, all’industria del lusso e molti altri ambiti, che caratterizzano fortemente l’Italia e l’Europa”.