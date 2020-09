Giovedì 3 settembre 2020 - 11:14

Saccoccia (Asi): successo Vega importante per lo spazio italiano

A bordo del lanciatore anche satelliti sviluppati dal nostro Paese

Roma, 3 set. (askanews) – “Un lancio di successo che parla moltissimo italiano e quindi ci rende ancora più orgogliosi”. Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia ad askanews commentando il lancio di Vega avvenuto con successo alle 3.51 di questa mattina dalla base di Kourou in Guyana francese, dopo diversi rinvii dovuti a condizioni meteo avverse. Si tratta del primo lancio dell’anno per il razzo costruito da Avio nello stabilimento di Colleferro, alle porte di Roma, e il sedicesimo dal suo debutto.

“Vega – sottolinea Saccoccia – è realizzato principalmente dall’industria italiana e a bordo c’era per la prima volta un distributore di satelliti, l’SSMS, che aumenta enormemente la flessibilità di lancio di Vega e che ha permesso questa volta di consegnare in orbita 53 satelliti provenienti da moltissimi clienti di nazionalità diverse ed è stato realizzato in parte dall’industria italiana. A bordo c’erano dei satelliti sviluppati dall’Italia, uno dei quali è un ulteriore ‘postino’ con a bordo satelliti più piccoli che è andato a consegnare in orbite diverse e un altro è un interessantissimo laboratorio orbitante con a bordo 4 esperimenti di farmaceutica e biologia frutto di una importante collaborazione tra l’Italia e lo stato di Israele”.

Il “postino” di cui parla il presidente dell’Asi è ION CubeSat Carrier (In Orbit NOW) – sviluppato dalla società D-Orbit – un vero e proprio satellite, di ingombro ridotto e del peso di circa 150 kg di massa complessiva, che ha la funzione di trasportatore di cubesats. Il laboratorio orbitante è DIDO3 con a bordo quattro esperimenti congiunti italo-israeliani nei settori della ricerca biologica e farmacologica – controllati da terra attraverso un’applicazione mobile – che vedono, per la parte italiana, il coinvolgimento dell’Università Federico II di Napoli, dell’Università di Roma 3, dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Università di Bologna.

“Quindi – conclude il presidente dell’Agenzia spaziale italiana – decisamente una missione che parla italiano e che segna fortemente il ritorno alle attività spaziali dopo questo periodo di rallentamento a causa dell’emergenza Covid. Quindi un momento veramente importante per lo spazio italiano”.