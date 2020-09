Mercoledì 2 settembre 2020 - 10:40

Spazio, ancora un rinvio per il lancio del Vega

A causa del tifone Maysak su stazione di monitoraggio coreana

Roma, 2 set. (askanews) – Il lancio del Vega, programmato per le 3.51 ora italiana di oggi dalla base di Kourou in Guyana francese, è stato posticipato ancora, questa volta a causa del passaggio del tifone Maysak sulla Corea del Sud, dove si trova la stazione di Jeju necessaria per i rilievi telemetrici del lanciatore. A darne notizia è Arianespace.

Le operazioni preparatorie finali per il lancio del volo VV16 del razzo europeo costruito da Avio sono state dunque rinviate. Una nuova data di lancio sarà fissata in base all’evoluzione della situazione della tempesta tropicale sulla stazione di Jeju e alle sue conseguenze. Il lanciatore con i suoi 53 paylod satellitari sono in condizioni stabili e sicure.

Il volo VV16, il sedicesimo del Vega e il primo del 2020, segna il lancio Proof of Concept (PoC) per lo Small Spacecraft Mission Service (SSMS), il dispenser in grado di portare in orbita un numero elevato di payload, dai cubesat ai mini satelliti. I 53 payload satellitari del volo VV16 serviranno una vasta gamma di applicazioni, tra cui l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l’istruzione.