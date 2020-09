Mercoledì 2 settembre 2020 - 13:25

ERC: 2.678 ricercatori in lizza per i 209 Advanced Grants del 2020

Call 2020: +42% domande rispetto a 2019, stanziati 492 mln di euro

Roma, 2 set. (askanews) – I finanziamenti dell’European Research Council per la ricerca di eccellenza attraggono sempre più ricercatori.

La Call 2020 per gli Advanced Grants – premi fino a un massimo di 2,5 mln di euro ciascuno in 5 anni destinati a principal investigator di qualsiasi età e nazionalità purché già di alto livello chiamati a dimostrare la natura innovativa e la fattibilità delle loro proposte scientifiche – si è chiusa con 2.678 proposte di sovvenzioni avanzate, in aumento del 42% rispetto al bando del 2019 quando le domande presentate erano state 1.881.

Scienze fisiche e ingegneria – evidenzia l’ERC – hanno attirato il maggior numero di domande (1.175), seguite da Scienze della vita (746) e Scienze sociali e umanistiche (757). Le donne hanno presentato 597 proposte, pari al 22%, in aumento rispetto al 19% nell’invito precedente.

Il programma di lavoro dell’ERC per il 2020 ha stanziato 492 milioni di euro per circa 209 sovvenzioni Advanced Grants; nel 2019 sono stati assegnati 185 finanziamenti, di cui 14 a ricercatori italiani.

L’ERC sta ora avviando la valutazione delle proposte. I progetti selezionati saranno annunciati nella primavera del 2021.