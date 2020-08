Domenica 30 agosto 2020 - 10:24

Arianespace, il primo settembre è la nuova data di lancio di Vega

Dopo diversi rinvii per il vento ora probabilità liftoff oltre 90%

Roma, 30 ago. (askanews) – Arianespace ha indicato il primo settembre (alle 3.51 del 2 settembre in Italia) come nuova data di lancio del Vega, originariamente programmato per il 18 giugno scorso e rinviato più volte a causa dei venti eccezionalmente sfavorevoli in quota sopra la base di lancio di Kourou in Guyana francese.

I modelli dei venti osservati e gli ultimi dati indicano una possibilità superiore al 90% di poter condurre il lancio durante una finestra compresa tra il primo e il 4 settembre. La Launch Readiness Review (LRR) si svolgerà lunedì 31 agosto a Kourou per autorizzare l’inizio delle operazioni per il conto alla rovescia finale che farà salire a 16 le missioni del lanciatore realizzato da Avio.

La sesta missione di Arianespace nell’anno e la prima del 2020 per Vega – che segnerà il ritorno sulla rampa del vettore dopo l’incidente del luglio 2019 che ha portato al fallimento del lancio, il primo dopo 14 successi consecutivi – porterà in orbita 53 satelliti per 21 clienti durante il lancio Proof of Concept (PoC) per lo Small Spacecraft Mission Service (SSMS). I payload satellitari del volo VV16 serviranno una vasta gamma di applicazioni, tra cui l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l’istruzione.

SSMS, che si avvale di una struttura modulare che può essere configurata per rispondere alle esigenze di missione assicurando il lancio dai più piccoli CubeSat di 1 Kg ai 500 Kg dei mini satelliti, è stato sviluppato da Avio sotto la guida dell’Agenzia spaziale europea e dalla società ceca SAB Aerospace sro (CZ). L’integrazione satellitare è stata eseguita per la prima volta in Europa (Repubblica Ceca).

Questo nuovo servizio – sottolinea Esa – intende fare crescere le tecnologie spaziali in Europa rendendo più facile trovare opportunità di lancio convenienti per i satelliti di piccola taglia. I carichi che viaggiano insieme condividono il costo del lancio, rendendolo anche più conveniente. Questo volo è in parte finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’UE. L’Agenzia spaziale europea ha contribuito poi allo sviluppo di quattro dei carichi utili a bordo: il micro satellite da 113 Kg ESAIL e i tre CubeSat Simba, PICASSO e FSSCat.

L’Italia, grazie all’Agenzia Spaziale Italiana, porterà in orbita il cubesat DIDO-3 con un laboratorio per esperimenti in microgravità a controllo remoto, frutto di un accordo internazionale tra l’Asi, l’Agenzia Spaziale Israeliana (ISA), il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e il Ministero della Scienza e Tecnologia (MOST). Quattro gli esperimenti congiunti italo-israeliani nei settori della ricerca biologica e farmacologica – controllati da terra attraverso un’applicazione mobile – che vedono, per la parte italiana, il coinvolgimento dell’Università Federico II di Napoli, dell’Università di Roma 3, dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Università di Bologna. Altro payload italiano è ION CubeSat Carrier (In Orbit NOW) della D-Orbit; un vero e proprio satellite di 150 kg che ha la funzione di trasportare altri cubesats.