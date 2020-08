Venerdì 7 agosto 2020 - 10:26

Thales Alenia Space costruirà i satelliti SES-22 e SES-23

Forniranno servizi di trasmissione digitale in Nord America

Roma, 7 ago. (askanews) – Thales Alenia Space, joint-venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato la firma di un contratto con SES per la costruzione di satelliti per comunicazioni geostazionarie SES-22 e SES-23. Questi due nuovi satelliti sono progettati per fornire servizi di trasmissione digitale nel Nord America.

Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, produzione, test dei satelliti, nonché del supporto ai test per l’accettazione in orbita del carico utile. SES-22 e SES-23 – spiega TAS in una nota – sono basati sulla collaudata piattaforma Spacebus 4000-B2 e appartengono alla categoria di satelliti con la massa di 3,5 tonnellate al lancio.

Saranno inoltre l’undicesimo e il dodicesimo satellite basato sulla piattaforma Spacebus 4000-B2 costruita da Thales Alenia Space. I due satelliti aiuteranno SES a rispettare le scadenze fissate e recentemente anticipate dalla Commissione Federale per le Comunicazioni per la rimozione della Banda-C negli Stati Uniti e contribuiranno allo sforzo per liberare lo spettro necessario per l’ampia diffusione del 5G negli USA.

Hervé Derrey, Presidente e Amministratore delegato di Thales Alenia Space, ha dichiarato: “La robustezza e la comprovata esperienza di volo della nostra piattaforma Spacebus 4000 B2, combinata con la nostra capacità di riuscire a fornire tempestivamente e rapidamente SES-22 e SES-23, sono stati gli elementi chiave per la decisione di SES di collaborare con noi per rimpiazzare la sua attuale flotta in Banda-C. Ciò dimostra la competenza di Thales Alenia Space nello sviluppo di soluzioni su misura che soddisfano le esigenze specifiche degli operatori per liberare lo spettro della Banda-C”.