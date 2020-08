Martedì 4 agosto 2020 - 10:56

Astronomia, nelle notti di agosto lo spettacolo delle Perseidi

Il picco di stelle cadenti atteso tra l'11 e il 13

Roma, 4 ago. (askanews) – Immancabile ad agosto torna, come ogni anno, lo spettacolo delle Perseidi, lo sciame meteorico meglio noto come le “lacrime di San Lorenzo”. Il massimo del fenomeno quest’anno è previsto nelle notti tra l’11 e il 13 agosto, anche se quelle tra il 10 e il 15 potranno essere adatte per dare la caccia a quelle che chiamiamo stelle cadenti.

Le scie luminose che potremo osservare in quelle notti alzando lo sguardo al cielo – informa la rubrica il “Cielo del mese” di Media Inaf, il quotidiano online dell’Istituto nazionale di astrofisica – sono prodotte da piccolissimi frammenti della cometa Swift-Tuttle che ogni anno incrociano l’orbita della Terra. Entrando con grandissima velocità nell’atmosfera terrestre, queste particelle, grandi anche solo come un granello di sabbia, la ionizzano, creando le caratteristiche scie che solcano per alcuni istanti il cielo.

A disturbare un po’ le osservazioni ci sarà la Luna, che sorgerà nelle prime ore della notte e nel periodo di massimo si troverà nella fase di ultimo quarto. Per godere al meglio dello spettacolo delle Perseidi, il consiglio è di seguire il fenomeno a partire dalle ore centrali della notte, quando la Luna non sarà ancora sorta o comunque sarà bassa sull’orizzonte, soffermandosi sulle regioni a nord est del cielo, in direzione della costellazione di Perseo.

La Luna, piena il 3 e nuova il 19 di questo mese, offrirà delle splendide congiunzioni planetarie: con Marte tra l’8 e il 9, con Venere prima dell’alba del 15, con Giove nella notte tra il 28 e il 29 e a seguire con Saturno tra il 29 e il 30 agosto.