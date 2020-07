Mercoledì 29 luglio 2020 - 15:40

Intesa Am-Leonardo per l’International flight training school

A Decimomannu (Ca) l'addestramento avanzato dei piloti militari

Decimomannu (Ca), 29 lug. (askanews) – La base aerea di Decimomannu (Ca), in Sardegna, sarà il fulcro del nuovo polo addestrativo internazionale di piloti militari con base in Italia, operativo dal 2022.

È stato firmato martedì 28 luglio, l’accordo tra l’Aeronautica Militare e l’azienda Leonardo per la nascita della International Flight Training School (IFTS), presenti il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e Lucio Valerio Cioffi, Capo Divisione Velivoli di Leonardo.

La nuova scuola di volo sarà un punto di riferimento internazionale per l’addestramento dei piloti militari, a partire dalla fase 4 (Advanced/Lead-In Fighter Training) che precede l’assegnazione ai reparti operativi.

“Un progetto importante – ha commentato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini – che conferma l’importanza della Sardegna per la Difesa e il ruolo dell’Aeronautica Militare quale eccellenza italiana. La scelta di Decimomannu per il Ministero è stata naturale perché la base è una struttura già operativa ed efficiente. La realizzazione della Scuola rappresenterà un importante fattore di crescita per l’economia della Regione e per l’indotto locale con una forte attenzione alla tutela ambientale”.

Il progetto nasce dall’esigenza di soddisfare la crescente domanda dell’Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti destinati alla linea caccia e consentirà di rafforzare l’attuale offerta addestrativa, anche grazie al training integrato che prevede il ricorso a missioni miste, reali e virtuali, utilizzando i simulatori e i velivoli M-346 e i nuovi M-345 – che sostituiranno gli Mb-339 al 61esimo Stormo di Galatina (Le) – i cui primi esemplari destinati all’Arma azzurra hanno di recente effettuato i primi voli a Venegono (Va).