Mercoledì 22 luglio 2020 - 15:26

La prima foto di un sistema multipianeta simile al nostro

L'immagine è stata scattata dal Very Large Telescope dell'ESO

Milano, 22 lug. (askanews) – Lo strumento Sphere, installato sul Vlt-Very Large Telescope dell’Eso (European southern observatory), ha scattato la prima fotografia in assoluto di un sistema stellare multipianeta simile al nostro.

Si tratta della stella TYC 8998-760-1, simile al Sole intorno alla quale si vedono orbitare due esopianeti giganti, TYC 8998-760-1b e TYC 8998-760-1c. È la prima volta in cui gli astronomi riescono a osservare direttamente più di un pianeta in orbita intorno a una stella con caratteristiche analoghe al Sole.

Nell’immagine i due pianeti sono visibili come punti luminosi al centro (TYC 8998-760-1b) e in basso e destra (TYC 8998-760-1c). Sono visibili anche altri punti brillanti che corrispondono a stelle sullo sfondo. L’equipe è stata in grado di distinguere i pianeti dalle stelle di sfondo prendendo immagini diverse in tempi diversi.

La foto è stata ottenuta bloccando la luce dalla giovane stella, usando un coronagrafo, in modo da rilevare i pianeti, che hanno una luce più debole. Gli anelli chiari e scuri che si vedono nell’immagine della stella sono artefatti dell’ottica.