Martedì 21 luglio 2020 - 06:30

Covid 19, Putin lancia i test veloci in aeroporto Mosca

I risultati saranno disponibili in russo e inglese

Milano, 20 lug. (askanews) – La Russia ha lanciato i test veloci per il coronavirus, utilizzando sistemi EMG, per i passeggeri in arrivo e in partenza. Si tratta di un progetto pilota per il settore trasporti russo, voluto dal Russian Direct Investment Fund (RDIF), fondo sovrano di Russia, e l’aeroporto internazionale di Sheremetyevo.

Il servizio espresso di diagnostica COVID-19 fornisce un risultato (definito il più affidabile dai suoi ideatori) in 60 minuti; è stato introdotto all’aeroporto di Sheremetyevo in vista dell’imminente apertura di servizi aerei regolari internazionali. I test sono disponibili per tutti i passeggeri dal 20 luglio 2020 al centro sanitario Terminal B voli nazionali e dal 27 luglio 2020 al Terminal D, voli nazionali e internazionali.

I risultati del test saranno disponibili in russo e inglese. Il sistema diagnostico EMG, creato con il supporto di RDIF, è considerato uno dei più veloci e precisi al mondo. Sono utilizzati per test preventivi presso gli impianti di produzione delle più grandi imprese russe e per garantire la sicurezza nei principali eventi, che vedono la presenza del leader Vladimir Putin.

In particolare, i leader e i membri delle delegazioni ufficiali che sono arrivati nella Federazione Russa per la Parata sulla Piazza rossa il 24 giugno sono stati testati per il coronavirus utilizzando i sistemi EMG.