Mercoledì 1 luglio 2020 - 14:10

Spazio, Vega: ancora un rinvio. Prossimo tentativo il 17 agosto

Venti sfavorevoli. Previsto il 18 giugno, rinviato più volte

Roma, 1 lug. (askanews) – A causa della persistenza di venti eccezionalmente sfavorevoli in quota sopra il Guyana Space Center, il volo Vega VV16 – originariamente previsto per la notte del 18 giugno scorso – è stato ripetutamente rinviato, da ultimo al 28 giugno. Oggi Arianespace ha deciso che il prossimo tentativo di lancio avverrà il 17 agosto 2020, quando le condizioni meteo – in base alle previsioni e ai modelli sui venti – dovrebbero finalmente essere più favorevoli.

Il periodo di attesa verrà utilizzato per ricaricare le batterie del lanciatore e dei satelliti nelle condizioni di sicurezza richieste. Nonostante questo ritardo, Arianespace sta mantenendo l’obiettivo di eseguire tre lanci Vega durante il 2020.

Per il lanciatore europeo costruito da Avio nello stabilimento di Colleferro alle porte di Roma la missione VV16 rappresenta la prima del 2020 che segna anche il ritorno sulla rampa del vettore dopo l’incidente del luglio 2019 che ha portato al fallimento del lancio, il primo dopo 14 successi consecutivi. Per questa missione Vega è equipaggiato con il nuovo dispenser europeo SSMS-Small Spacecraft Mission Service, il dispenser europeo in grado di portare in orbita un gran numero di micro e nanosatelliti, pensato per venire incontro alle esigenze di questa fetta di mercato, di clienti sia istituzionali che commerciali, abbassando anche considerevolmente i costi di lancio. Grazie a SSMS Vega porterà in orbita ben 53 tra micro e nanosatelliti a beneficio di 21 clienti di 13 Paesi.

“Nel contesto della crisi COVID-19, che è stata tanto eccezionale quanto difficile, Arianespace e i suoi partner – in particolare Avio, ESA e CNES – si sono mobilitati in modo assolutamente straordinario nel cogliere tutte le opportunità per lanciare la missione Flight VV16”, ha confermato Stéphane Israël, Amministratore delegato di Arianespace. “Questa mobilitazione ha permesso di portare a termine la campagna Vega e di garantire la disponibilità dei 53 satelliti della missione SSMS e del lanciatore. Sfortunatamente, la persistenza di venti eccezionalmente sfavorevoli in quota in relazione alle norme di sicurezza ci costringe a riposizionare questa missione fino al 17 agosto. Comprendiamo l’impazienza dei nostri 21 clienti e la condividiamo; ora dedicheremo tutta la nostra energia per garantire il successo del 16° volo Vega per questa missione emblematica il più rapidamente possibile”.