Sabato 20 giugno 2020 - 16:27

Esa, rinviato il lancio di Vega a causa dei forti venti in quota

Costruita dalla Avio, deve porre in orbita 53 satelliti

Roma, 20 giu. (askanews) – Venti troppo forti in alta quota sul Guiana Space Centre e quindi Arianespace, che opera i lanci per l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), ha dovuto prendere di nuovo la decisione di posporre il lancio del Vega (VV16) previsto per domani.

Le ultime operazioni per il lancio, si legge in un comunicato, che erano in programma per oggi, sono state interrotte. Il centro controllo missione ha fatto sapere che verrà resa nota la prossima data appena possibile, tempo permettendo.

La Vega ha l’obiettivo di porre in orbita 53 satelliti. Il “lanciatore” dell’Esa, realizzato in Italia dalla Avio, è comunque in sicurezza, ha comunicato sempre Arianespace.