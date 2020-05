Mercoledì 27 maggio 2020 - 20:00

Gli astronauti Behnken e Hurley in Tesla alla rampa di lancio

Imbarcati sulla navetta Crew Dragon di SpaceX

Cape Canaveral, 27 mag. (askanews) – Gli astronauti della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley hanno salutato i loro familiari prima di essere trasportati a bordo di una Tesla Model X sulla rampa di lancio 39A della base Nasa di Cape Canaveral, in Florida in vista del lancio della navetta Crew Dragon di Space X che segnA lo storico ritorno degli Usa ai lanci spaziali di equipaggi umani dal suolo americano su una navetta Made in Usa dal 2011 e l’inizio dell’Era dei voli commerciali.

Doug Hurley, pilota dell’ultima missione Shuttle nel 2011, è sposato con l’ex astronauta Nasa Karen Nyberg, compagna di volo sull’Iss nel 2013 dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano, durante la missione “Volare” dell’Asi.