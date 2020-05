Lunedì 18 maggio 2020 - 10:25

Esa sceglie Thales Alenia Space per l’evoluzione del sistema Egnos

A TAS due contratti per programma navigazione satellitare europeo

Roma, 18 mag. (askanews) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), si è aggiudicata due contratti relativi al futuro del sistema di navigazione satellitare EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Questi contratti consentiranno di studiare e di sviluppare le evoluzioni del sistema EGNOS, grazie all’esperienza di Thales Alenia Space, prime contractor del programma da oltre 25 anni.

Il primo contratto – spiega una nota di TAS – riguarda l’evoluzione dei servizi aeronautici di EGNOS, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni relative alla sicurezza dell’atterraggio in condizioni di visibilità limitata (da CAT-I a CAT-II). Tale sviluppo avverrà nell’attuale area di copertura di EGNOS, vale a dire l’Europa.

Il secondo contratto riguarda le modifiche per estendere i servizi aeronautici in tutto il mondo. Basato su tecnologie all’avanguardia, questo aggiornamento utilizzerà il concetto A-RAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring) e la copertura globale della costellazione satellitare Galileo. Lo schema RAIM è una tecnologia già implementata che valuta l’integrità dei segnali nei ricevitori che fanno parte di un sistema di posizionamento globale, principalmente GPS. Galileo sarà incorporato nella versione avanzata di A-RAIM, per fornire prestazioni di guida orizzontale migliori di quelle che RAIM potrebbe offrire utilizzando solo il GPS. Il nuovo sistema permetterà inoltre di fornire servizi “safety of life” per l’aviazione , compresi gli approcci con guida verticale, attraverso il monitoraggio delle costellazioni GPS e Galileo tramite EGNOS.

“Chiave per l’evoluzione della navigazione satellitare in Europa i contratti di oggi rafforzano la leadership di Thales Alenia Space nei sistemi di navigazione satellitare all’avanguardia, inclusi i servizi ‘Safety of Life'”, ha affermato Benoit Broudy, responsabile del Settore Navigazione presso Thales Alenia Space in Francia. “I nostri successi sui mercati di esportazione, come in Corea del Sud, – ha aggiunto -confermano la validità del nostro approccio innovativo che ci consente di offrire soluzioni sempre più efficienti e agili per soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti di tutto il mondo”.

EGNOS, programma di punta dell’Unione Europea, è il sistema di navigazione satellitare progettato per migliorare i segnali di posizionamento forniti dal GPS. Sviluppato da Thales Alenia Space come prime contractor, EGNOS è stato implementato per la prima volta nel 2005, ha iniziato a operare in modalità di servizio aperto nel 2009 ed è disponibile in modalità “Safety of Life” dal 2011.