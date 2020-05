Sabato 16 maggio 2020 - 14:45

Nuove terapie per i tumori, partnership tra Kiromik Biopharma e Molipharma

Focus cancro ovarico

Roma, 16 mag. (askanews) – Kiromic Biopharma Inc., società biotech con sede a Houston (TX, USA), attiva nello sviluppo di soluzioni immunoterapeutiche attraverso l’utilizzo di una piattaforma di Intelligenza Artificiale proprietaria, per la scoperta e predizione di target, e di una piattaforma di gene editing per la trasfezione non virale combinata alla piattaforma di terapie cellulari allogeniche (off-the-shelf) e Molipharma srl, spin-off accademico della Università Cattolica del Sacro Cuore, dotato di innovativo know-how e capacitá avanzate di ricerca e sviluppo pre-clinica e clinica, hanno sottoscritto in questi giorni una serie di accordi e protocolli.

Finalizzati allo sviluppo di nuove ed avanzate terapie per la cura del cancro con focus prioritario sul cancro ovarico e di soluzioni diagnostiche, terapeutiche e profilattiche per il contrasto del sars-cov-2, incluso un vaccino peptidico orale pronto per la fase preclinica e candidato al Fast Track. Le attività di ricerca saranno eseguite presso laboratori e siti sperimentali di eccellenza dai team scientifici di Kiromc e Molipharma.

L’operazione è stata coordinata e definita dall’avv. Laura Porta, responsabile della sede di Milano dello Studio Legale Meliadò ,in collaborazione con il dr. Gianluca Rotino, Chief Strategy and Innovation Officer di Kiromic Biopharma. E’ quanto si legge in un comunicato.