Lunedì 11 maggio 2020 - 13:05

Asi, Saccoccia: con “Spazio senza confini” puntiamo ai giovani

Al via video pillole dell'Agenzia su scienza e tecnologia spaziali

Roma, 11 mag. (askanews) – “Le attività spaziali sono sicuramente una fonte di ispirazione per le nuove generazioni, qualcosa che unisce innovazione, tecnologia e scienza e quindi uno stimolo per avvicinare i giovani alle materie tecniche e scientifiche. Per questo all’Agenzia spaziale italiana, tenendo presente che non è facile comunicare contenuti e attività del settore spaziale al grande pubblico, abbiamo pensato di avviare il progetto ‘Spazio senza confini’, per far raccontare ai nostri ricercatori e ai nostri tecnici cosa fanno nella loro attività professionale spiegando vari temi: dalle scienze dell’universo alla tecnologia, alla vita possibile su altri pianeti”.

A illustrare l’obiettivo del ciclo di video pillole sul settore spaziale “Spazio senza confini” è il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia nel video che ha inaugiurato oggi su asitv la serie che sarà online con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì.

I video sono rivolti a chiunque abbia voglia di scoprire cosa c’è nell’universo e voglia apprendere di più sulle cosiddette materie STEM (science, technology, engineering e mathematics). Non sarà una classica lezione teorica ma un’esposizione pratica di ciò che i ricercatori ASI studiano e sperimentano.

“L’obiettivo dunque – ha ribadito Saccoccia – è proprio quello di avvicinare le nuove generazioni all’interesse per le attività spaziali, anche di promuovere le attività dell’Agenzia spaziale italiana e anche di spiegare ai ragazzi come potrebbe essere, nel momento in cui si trovano a fare una scelta per i loro studi, lavorare in questo settore. Quindi ci auguriamo che attraverso la testimonianza dei nostri collaboratori lo spazio divenga in qualche modo più vicino all’orizzonte dei ragazzi di oggi”.