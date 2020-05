Mercoledì 6 maggio 2020 - 16:46

Astronauta Esa Matthias Maurer s’addestra con la realtà virtuale

Anche lui era rimasto a casa per il lockdown dovuto alla pandemia

Milano, 6 mag. (askanews) – Come i suoi colleghi, era rimasto anche lui a casa, bloccato dal lockdown scaturito dalla pandemia di Covid-19 ma ora, dopo quasi 2 mesi d’isolamento domiciliare, l’astronauta tedesco dell’Esa Matthias Maurer è tornato ad addestrarsi all’European Astronaut Center (EAC) dell’Agenzia spaziale europea a Colonia, in Germania, grazie al sistema di realtà viruale sviluppato dall’ESA, JIVE con il Dynamic Skills Trainer (DST).

L’astronauta, infatti, ha dovuto comunque osservare le norme di distanziamento sociale e indossare dispositivi di protezione indiviuduale per proteggere se stesso e i suoi istruttori ma grazie a speciale occhiali tridimensionali ha potuto addestrarsi all’uso del braccio robotico canadese Canadarm-2 della Stazione spaziale internazionale, utilizzato sia per spostare gli asronauti durante le “passeggiate spaziali” sia per “catturare” alcune navette cargo in arrivo sull’Iss con rifornimenti ed esperimenti scientifici.

L’utilizzo del Canadarm-2 non è semplice anche perché, come ha spiegato l’istruttore dell’Esa Lionel Ferra, se qualcosa va storto nell’esecuzione delle manovre si rischia di compromettere l’integrità stessa del braccio, della navetta o, peggio, dell’intera Stazione, rischiando di non poter più ricevere rifornimenti da terra. Per questo è necessario un addestramento continuo e costante che, in questa fase, è stato possibile effettuare grazia alla realtà virtuale.

Utilizzando un’interfaccia VR intuitiva, il sistema JIVE aiuta gli astronauti a comprendere meglio la configurazione 3D del braccio robotico e il modo in cui le operazioni si svolgono nello Spazio. Consente, inoltre, l’interazione a distanza con gli istruttori, caratteristica che si è rivelata particolarmente utile in questo periodo di distanziamento forzato a causa del Coronavirus. E sarà utile anche in vista delle future missioni, ad esempio quelle lunari, riuscendo ad anticipare virtualmente ciò che fisicamente ancora non esiste.

“La realtà virtuale – ha spiegato l’astronauta – ti consente di vivere una missione in modo immersivo ed esplorare virtualmente a terra ciò che troverai nello Spazio. Ti consente di esercitarti a lavorare sui nuovi moduli o eseguire nuove operazioni prima che un singolo elemento venga effettivamente costruito, il che sarà davvero utile per le missioni sulla Luna e persino su Marte”.