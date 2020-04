Giovedì 30 aprile 2020 - 17:50

Covid-19, “Restart”: dispositivi in dono per didattica a distanza

Al via ad Asti il progetto per studenti in difficoltà

Asti, 30 apr. (askanews) – Computer portatili e tablet inutilizzati ma ancora funzionanti che riprendono vita nelle mani di studenti in difficoltà, alle prese con la didattica a distanza, ma senza dispositivi adeguati per seguirla. È il progetto “Restart”, nato ad Asti dalla collaborazione di alcune associazioni, Openlab, Coop No Problem, Genitorinsieme Onlus e Marabù Ets Aps.

Il progetto (openlabasti.it/index.php/progetto-restart) prevede non solo la messa a punto del computer dal punto di vista dell’hardware, ma anche l’installazione di software, selezionati e con licenza libera, specializzati per la didattica. Un lavoro eseguito da un team di tecnici di concerto con le istituzioni scolastiche. I computer poi saranno consegnati, gratuitamente, secondo un protocollo di intesa definito con le singole scuole, indirettamente ai plessi che provvederanno a consegnarlo a loro volta alle famiglie oppure direttamente alle famiglie indicate dagli stessi istituti scolastici. “Non è sufficiente possedere la tecnologia per usarla, occorrono conoscenze e competenze. Il progetto prevede quindi un presidio permanente per formare, supportare, assistere famiglie e docenti”, hanno sottolineato gli organizzatori, “riteniamo come società civile che la scuola, oltre che servizio , sia un bene comune, e come tale debba essere difeso e tutelato non solo dagli addetti ai lavori”.

“Restart”, infatti, vuole “essere un progetto di partecipazione e responsabilità sociale” per “supportare gli sforzi della scuola per favorire l’inclusione e combattere la dispersione scolastica a rischio di forte aumento”.

Conseguenze negative che rischiano di colpire, isolandoli ed escludendoli dal percorso di formazione proprio degli studenti più fragili, quelli con difficoltà cognitiva o sensoriale.