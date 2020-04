Mercoledì 29 aprile 2020 - 17:44

Leonardo assicura continuità satelliti durante emergenza Covid-19

Centro Spaziale del Fucino operativo anche grazie all'Esercito

Milano, 29 apr. (askanews) – Durante l’emergenza coronavirus l’azienda aerospaziale Leonardo sta assicurando la piena operatività di satelliti, telecomunicazioni e servizi per la vita quotidiana dei cittadini e, soprattutto, per gli operatori impegnati nella difficile battaglia contro la pandemia di Covid-19.

Dall’insorgere dell’emergenza Coronavirus, Leonardo ha messo in atto una serie di attività e misure per garantire la continuità di molte delle sue operazioni, compresi i centri spaziali in Italia e nel mondo. La sospensione anche solo parziale delle attività satellitari, infatti, potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale, sui servizi di pubblica utilità e, in generale, sulla vita di tutti i cittadini.

In Italia, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%), ha garantito la piena operatività del Centro Spaziale del Fucino, in Abruzzo, sito strategico per il Paese che ospita alcune infrastrutture tecnologiche di grande importanza a livello internazionale, come il Centro di Controllo di Galileo, il sistema satellitare europeo che garantisce a utenti in tutto il mondo servizi di navigazione e localizzazione satellitare di estrema precisione.

Una nuova organizzazione del lavoro, resa possibile grazie al senso di responsabilità e alla disponibilità dei lavoratori di Telespazio, ha garantito al Centro spaziale del Fucino la sicurezza del personale e la piena operatività del sito. L’azienda ha definito aree segregate ad accesso limitato al solo personale preposto e sono stati identificati e formati team di lavoro intercambiabili, in grado garantire la continuità operativa delle prestazioni H24 in tutte le sale di controllo del Centro.

Inoltre, l’Esercito Italiano, con il 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, ha provveduto a installare nel Centro un campo con 7 tende riscaldate in grado di ospitare durante la notte i team che gestiscono le operazioni del Centro di Controllo di Galileo. Il campo ospita anche le attrezzature necessarie alla preparazione e alla somministrazione dei pasti caldi, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Personale militare assicurerà per tutto il periodo dell’emergenza il supporto logistico necessario a garantire il corretto funzionamento della struttura.

Questi interventi sono stati efficacemente supportati dalla Presidenza del Consiglio, grazie alla nuova governance del settore spaziale.

Dal Fucino, uno dei più importanti “teleporti” satellitari al mondo, vengono forniti servizi avanzati nel campo delle telecomunicazioni, della messa in orbita e del controllo di importanti asset spaziali, civili e militari per istituzioni e clienti privati nazionali e internazionali. Fin dai primi anni sessanta del secolo scorso si svolgono attività importantissime per la vita di tutti noi. In particolare il Centro gestisce le attività di messa in orbita e controllo in orbita di satelliti, servizi di telecomunicazioni, televisivi e multimediali. Al Fucino, oltre al Centro di Controllo Galileo, ha sede il Centro di Controllo della costellazione satellitare italiana per l’osservazione della Terra COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa. Il sistema è il punto di riferimento mondiale nel campo dell’osservazione radar del nostro pianeta, 24 ore al giorno e in ogni condizione atmosferica.

Il Fucino, infine, ospita anche il Centro di controllo di back-up della costellazione italiana SICRAL per le comunicazioni satellitari militari, che garantisce i collegamenti con le nostre forze armate impiegate al di fuori del territorio nazionale.