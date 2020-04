Venerdì 24 aprile 2020 - 17:19

Inaf, disattivare Sars-Cov-2 con raggi Uv: test in corso al “Sacco”

Sperimentazione per dispositivi disinfezione aria e inattivazione

Roma, 24 apr. (askanews) – I ricercatori delle sedi di Brera, Merate e Padova dell’Istituto nazionale di astrofisica, in collaborazione con il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e trapianti dell’Università di Milano, che opera con i propri laboratori anche all’Ospedale “Luigi Sacco”, stanno sviluppando e sperimentando dispositivi a raggi ultravioletti (Uv) per la disinfezione dell’aria e l’inattivazione del virus Sars-Cov-2. Lo annuncia Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, che pubblica una intervista firmata da Valentina Guglielmo ad Alessio Zanutta, tecnologo dell’Inaf di Brera che si sta occupando della progettazione opto-meccanica di questi dispositivi.

Si tratta, spiega Zanutta, innanzitutto di “sterilizzatori che vanno a sanificare l’aria espirata dal paziente, utili alla disinfezione di ambienti piccoli”. “Pensiamo per esempio a un’ambulanza che trasporta un paziente, che naturalmente espira in questo piccolo furgoncino ed espone a un elevato rischio di contaminazione medici, paramedici, infermieri – dice il tecnologo nell’intervista -. Quindi abbiamo immaginato un dispositivo che, tramite radiazione Uv, possa istantaneamente disinfettare il fiato espirato dal paziente e impedire un accumulo di virus in ambienti piccoli. Può essere applicato anche alle stanze d’ospedale o altri piccoli ambienti”.

Parliamo di un filtro “che andrebbe a sostituire quelli che vengono impiegati attualmente nelle terapie intensive, o per esempio nelle ambulanze, a valle di una mascherina di ossigeno, ma non solo: anche in alcuni degli apparecchi di ventilazione a cui è sottoposto un paziente in terapia intensiva, o durante un intervento chirurgico”. Il paziente respira l’ossigeno e quando espira espelle aria contaminata: “Ogni respiro che facciamo, quasi uno al secondo – specialmente se una persona è malata e ha una respirazione più frequente – espelle quasi mezzo litro di aria contaminata. Quindi una quantità di gas contaminato importante, che va gestita e sterilizzata in modo efficace. Purtroppo, studi di letteratura mostrano come ambienti chiusi promuovano la diffusione del virus, soprattutto negli ospedali dove non si può arieggiare molto. Ora, per affrontare questo problema, vengono (non sempre) usati dei filtri con una membrana interna sulla quale si ferma il droplet contaminato. Solo che questi filtri si intasano e vanno cambiati dopo poche ore. Questo ha un costo, economico e ambientale, esorbitante”. La soluzione Inaf invece non necessita di sostituzioni: “si basa su un dispositivo permanente che si autodisinfetta”, rappresentando anche una soluzione anti spreco in ambiente ospedaliero.

“La disinfezione dell’aria è un punto cruciale per evitare la contaminazione – aggiunge Zanutta -. Questa è una strategia a monte per combattere la contaminazione ed il contagio, diversamente dai filtri che vengono applicati per la disinfezione degli ambienti o che vengono applicati agli impianti di areazione degli ospedali”. Ma ci si sta muovendo anche per applicare la tecnologia di disinfezione Uv per sanificare oggetti di uso comune, “come ad esempio gli smartphone e il denaro contante”.

“Ci sono altre strategie, ad esempio l’ozono, che è molto efficace anche in concentrazioni basse per sterilizzare – continua il tecnologo Inaf -. Inoltre, viene automaticamente prodotto da certe lampade Uv a lunghezze d’onda corte. Utilizzando una semplice lampada Uv della frequenza giusta si può quindi produrre ozono, e questo ulteriormente aiuta la sterilizzazione nelle zone d’ombra, che sono appunto critiche”.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, “a Merate, abbiamo già costruito i primi prototipi di lampade sterilizzanti impiegando sorgenti Uv calibrate per una sterilizzazione efficace. Ora procederemo a testarne l’incisività. Nei laboratori dell’Università di Milano, al Sacco, hanno già cominciato con la coltura per far crescere i virus per procedere con le verifiche di dosaggio Uv. Al massimo la prossima settimana partiremo con i test. Ci vorrà una settimana per fare tutte le esposizioni e poi dovremo analizzare i risultati”.

Ovviamente il team Inaf non maneggia il virus: “Noi portiamo gli strumenti e le tecnologie per fare i test, secondo un protocollo da noi proposto, nei laboratori del Sacco. Il responsabile del laboratorio è il professor Mario Clerici, e collaboriamo con le professoresse Mara Biasin e Daria Trabattoni. Loro sono abilitati e hanno tutte le attrezzature specifiche per trattare, coltivare e caratterizzare il virus vivo in ambienti protetti e adeguati. Studi cruciali per capire le dosi di illuminazione Uv necessarie per inattivare efficacemente e in sicurezza questo nuovo virus”. “Penso che in un mese avremo qualche risultato: stiamo lavorando senza sosta, e siamo già a buon punto”, conclude Zanutta.