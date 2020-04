Giovedì 16 aprile 2020 - 12:30

Esa: con lockdown e mobilità limitata aria più pulita in Europa

I nuovi dati ottenuti dal satellite Copernicus Sentinel-5P

Milano, 16 apr. (askanews) – Con i cittadini europei che rimangono a casa per ridurre il rischio di contagio durante la pandemia di Covid-19, l’inquinamento atmosferico continua a diminuire. Lo rivelano i dati ottenuti dal satellite Copernicus Sentinel-5P dell’Esa che mostrano una continua diminuzione delle concentrazioni di Diossido di azoto (NO2) in tutta Europa. In alcune zone, tra cui Lombardia e Lazio, i livelli sono diminuiti del 45-50% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli scienziati dell’Istituto meteorologico reale dei Paesi bass(KNMI – Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hanno monitorato l’inquinamento atmosferico in Europa nelle ultime settimane utilizzando i dati dallo strumento Tropomi del satellite.

Le nuove immagini mostrano le concentrazioni di diossido di azoto dal 13 marzo al 13 aprile 2020, rispetto alle concentrazioni mensili nel 2019. Madrid, Milano e Roma hanno visto cali intorno al 45%, mentre Parigi ha visto una riduzione del 54% – che ha coinciso con le strette misure di quarantena in atto in tutta Europa a causa del coronavirus.