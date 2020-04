Giovedì 16 aprile 2020 - 19:14

Dall’Esa il sanificante per le mani a energia solare

Il dispositivo a luce ultravioletta vince un hackaton in Estonia

Milano, 16 apr. (askanews) – Un dispositivo sanificante per le mani a luce ultravioletta che funziona a energia solare ha vinto 20.000 Euro in un hackathon in Estonia, sostenuto dall’Esa, l’Agenzia spaziale europea e pensato per condividere e sviluppare rapidamente idee per combattere la pandemia di coronavirus Sars-Cov2.

Più di 12mila persone da oltre 100 Paesi di tutto il mondo hanno partecipato al Global Hack, organizzato da Garage48 con sede in Estonia e sponsorizzato dal centro di incubazione di imprese – BIC, Business Incubation Centre – dell’ESA. I partecipanti sono stati motivati da un messaggio registrato dall’astronauta italiana dell’ESA, Samantha Cristoforetti.

Il dispositivo di sanificazione utilizza luce a lunghezze d’onda che può uccidere i germi ma è sicura a contatto con la pelle e gli occhi delle persone. È stato presentato da SunCrafter, una start-up tedesca che ricicla celle solari industriali dismesse per fornire energia alle comunità remote.

Lisa Wendzich, fondatrice e presidente, ha commentato che la società – che adesso ha sede presso il Siemens Innovation campus di Berlino – sta lavorando con alcuni partner e finanziatori per individuare come produrre un numero significativo di unità già nelle prossime settimane.

“Questa tecnologia – ha spiegato – potrebbe essere usata da subito negli ospedali da campo oppure in campi profughi e baraccopoli urbane in Paesi con scarse forniture energetiche, come anche negli spazi pubblici.

L’hackathon affrontava 12 argomenti, inclusi didattica, economia, salute mentale e ambiente.

Joana Kamenova, divulgatrice e analista dell’ESA, è stata una delle 180 persone che si sono offerte volontarie come mentore durante l’hackathon e hanno contribuito a valutare alcune delle proposte.

“Ci sono state idee molto progressiste sul modo di affrontare la crisi in atto – ha detto – come diamo supporto alle piccole imprese? Come impariamo da questa crisi e come affrontiamo il cambiamento climatico? È molto entusiasmante contemplare come le soluzioni emergenti possono essere ampliate progressivamente utilizzando i dati che arrivano dalla ricerca spaziale e la tecnologia. Alcune delle idee sono veramente epiche”.

“Abbiamo stretto una collaborazione con questo movimento globale per sfruttare al meglio l’eccellente infrastruttura digitale dell’Estonia per dare vita alle idee – ha aggiunto Andrus Kurvits, responsabile del centro d’incubazione d’impresa dell’ESA a Tartu, Estonia – ci metteremo in contatto con le squadre che hanno sviluppato le nuove idee basate sulla ricerca aerospaziale per aiutarle a ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per portare le loro soluzioni sul mercato”.

I centri di incubazione d’impresa dell’ESA forniscono finanziamenti e supporto per aiutare gli imprenditori a portare le loro idee sul mercato e, in questo momento, metterle al servizio della lotta contro la pandemia di Covid-19.