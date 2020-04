Martedì 7 aprile 2020 - 17:07

Covid, Fraccaro: da tecnologia satellitare informazioni fondamentali

Con Copernicus valutazione immediata nuovi interventi supporto

Roma, 7 apr. (askanews) – “Grazie alla tecnologia satellitare l’Italia ha a disposizione informazioni fondamentali per affrontare l’emergenza Coronavirus, dall’analisi dei parametri climatici che permettono di produrre scenari di evoluzione della diffusione del virus fino alla mappatura delle infrastrutture sanitarie temporanee e mobili, così da avere un quadro chiaro della situazione sul territorio nazionale”.

Lo ha evidenziato al quotidiano online Formiche.net il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo spazio Riccardo Fraccaro. “Con il monitoraggio rapido garantito dal sistema Copernicus la Protezione civile è in grado di valutare in maniera immediata nuovi interventi di supporto – ha aggiunto Fraccaro -. Questo dimostra l’importanza delle attività spaziali che devono essere messe al servizio dei cittadini non solo per gestire l’emergenza, ma in prospettiva anche per costituire una struttura nazionale di osservazione della Terra che garantisca al Paese il monitoraggio costante del territorio a vantaggio di tutta la collettività. Il Governo sta lavorando in questo senso”.