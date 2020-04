Mercoledì 1 aprile 2020 - 11:22

Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio Comparini nominato ad

In precedenza ad di e-Geos, succede a Donato Amoroso

Roma, 1 apr. (askanews) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), annuncia la nomina con effetto immediato di Massimo Claudio Comparini quale Deputy Ceo, Senior Executive Vice President Osservazione, Esplorazione e Navigazione di Thales Alenia Space e Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. Comparini succederà nelle cariche a Donato Amoroso.

“A nome dell’intero team di Thales Alenia Space, desidero ringraziare Donato Amoroso per la dedizione, l’impegno ed i risultati ottenuti durante i cinque anni spesi nella nostra azienda a capo del business Osservazione, Esplorazione e Navigazione e come Amministratore Delegato Thales Alenia Space Italia, asset d’importanza strategica nell’ecosistema spazio a livello globale,” ha commentato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space.

Massimo Claudio Comparini, precedentemente Amministratore Delegato di eGeos e Direttore della Linea di Business Geoinformazione di Telespazio, ha una comprovata esperienza nell’industria dello spazio, dalla tecnologia ai servizi, e nel campo dell’osservazione.

Laureato in Ingegneria elettronica, telerilevamento, sistemi radar presso la Sapienza di Roma e in strategia presso la Graduate School of Business, Stanford University (USA), ha cominciato la sua carriera nel 1983 nell’allora Selenia Spazio (poi divenuta Alenia Spazio), ricoprendo varie posizioni manageriali, fino a quella di Chief Technical Officer (CTO).

Nel 2013 è stato nominato CTO di Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%). Nel 2016 è nominato Amministratore Delegato di eGeos, società di ASI (20%) e Telespazio (80%), leader internazionale nel campo dell’Osservazione della Terra e dell’Informazione Geospaziale, e Presidente di GAF e di EarthLab Lussemburgo.