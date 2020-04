Mercoledì 1 aprile 2020 - 12:40

Ricerca, Erc: finanziati 185 progetti, 11 si svolgeranno in Italia

In tutto 450 milioni per ricerche di frontiera anche sui virus

Roma, 1 apr. (askanews) – Sono 185 i ricercatori vincitori di altrettanti Advanced Grants dell’European Research Council, finanziamenti fino a un massimo di 2,5 mln di euro ciascuno in 5 anni, destinati alle migliori menti di qualsiasi età e nazionalità già di alto livello per sviluppare idee innovative.

Il finanziamento totale per questa tornata di premi è di 450 milioni di euro che saranno suddivisi tra i 185 vincitori di 26 nazionalità (14 gli italiani), per la maggior parte uomini (147) che svilupperanno i loro progetti in 20 Paesi membri e associati, con la Germania al primo posto con 35 progetti, seguita da Regno Unito (34), Francia (21), Svizzera (16) e Olanda e Spagna (14). L’Italia si colloca al settimo posto con 11 progetti di cui cinque si svilupperanno presso l’Istituto Universitario Europeo, due alla Sapienza Università di Roma e i restanti quattro all’Università di Tor Vergata, all’Ospedale San Raffaele di Milano, alla Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM), al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

I nuovi progetti di ricerca finanziati, selezionati tra i 1.881 presentati, dovrebbero portare – scrive l’ERC – alla creazione di circa 1.800 nuovi posti di lavoro per dottorandi e altro personale di ricerca. Il lavoro di questi ricercatori copre numerosi campi della ricerca: dall’evoluzione dei virus influenzali allo studio delle cellule tumorali, ai cambiamenti climatici, alla violenza sulle donne.

Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “Il futuro dell’Europa dipende dalla scienza e dalla ricerca. La crisi che affrontiamo oggi ci ricorda quanto sia importante ascoltare i pareri scientifici e consentire alla comunità della ricerca di aiutarci a prepararci per le sfide del futuro. Sostenendo la ricerca di frontiera, l’UE consente ai nostri scienziati più brillanti di spingere oltre le frontiere della conoscenza a beneficio di tutti”.

Il professor Mauro Ferrari, presidente del Consiglio europeo della ricerca, ha commentato: “Sono lieto di annunciare un nuovo round di sovvenzioni dell’ERC che supporterà la ricerca all’avanguardia, destinata ad aiutare l’Europa e il mondo ad essere meglio equipaggiati per quello che potrebbe riservare il futuro”.