Martedì 3 marzo 2020 - 11:10

Creata una rete ibrida neuronale artificiale connessa via internet

Neuroni biologici e artificiali collegati tramite "memristori"

Roma, 3 mar. (askanews) – Possibile creare in vitro una rete ibrida elementare di tre neuroni, uno biologico e due artificiali, situati in luoghi distanti tra loro, collegati in una rete tramite connessioni memristive ispirate alle sinapsi. È quanto emerge dalla ricerca “Memristive synapses connect brain and silicon spiking neurons” – pubblicata su “Nature Scientific Reports” – condotta da un team internazionale di ricercatori, coordinato da Stefano Vassanelli del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova.

La ricerca è il primo step del Progetto SYNCH, coordinato da Stefano Vassanelli, che intende realizzare una connessione tra una rete di neuroni artificiali e una rete di neuroni cerebrali tramite elementi di dimensioni nanometriche, i memristori, che emulano le sinapsi. Nel cervello le sinapsi connettono i neuroni tra loro formando le reti neuronali cerebrali dove svolgono il duplice compito di trasmettere gli impulsi nervosi tra neuroni e di elaborarli.

Realizzando una comunicazione ispirata alle sinapsi tra neuroni artificiali e cerebrali, l’obiettivo del progetto SYNCH – spiega Unipd – è dimostrare che reti neuronali artificiali possono essere utilizzate in vivo come neuroprotesi capaci di sostituire reti neuronali cerebrali danneggiate o assisterle nel recupero funzionale. La visione di fondo è che questa nuova tecnologia possa trovare in futuro applicazione nel trattamento di patologie neurologiche come il Parkinson, l’ictus, o le lesioni spinali.

“In un modello in vitro, abbiamo dimostrato come neuroni artificiali su chip e neuroni cerebrali possono essere connessi tramite memristori che emulano una proprietà fondamentale delle sinapsi: la plasticità. Abbiamo creato per la prima volta – dice Stefano Vassanelli – una rete ibrida elementare dove tre neuroni, uno biologico e due artificiali, sono stati collegati in una rete tramite connessioni memristive ispirate alle sinapsi. Altro aspetto da sottolineare è che i neuroni sono stati messi in comunicazione via internet: i neuroni cerebrali situati a Padova, i neuroni artificiali a Zurigo e i memristori a Southampton. È una sorta di cervello elementare distribuito in diverse Nazioni, questa soluzione – conclude Vassanelli – rappresenta un’innovativa modalità di collaborazione e di sperimentazione tra gruppi europei e di discipline molto diverse come le neuroscienze, le scienze computazionali e la micro e nano elettronica”.

Il progetto SYNCH è finanziato dalla Commissione Europea tramite il programma Future and Emerging Technologies (FET), ora European Innovation Council. Il Consorzio di SYNCH è Coordinato da S. Vassanelli dell’Università di Padova che si occupa, oltre che della coordinazione del progetto, della validazione della tecnologia in modello animale assieme all’Università Bar-Ilan di Tel Aviv (Israele). L’Università di Southampton e la ditta ARC Innovation (UK) sono responsabili dello sviluppo dei memristori e dei loro sistemi di controllo, mentre l’Università di Dresda si occupa dello sviluppo dei componenti microelettronici e protocolli necessari per l’integrazione della rete neuronale ibrida.

La ditta aiCTX di Zurigo sviluppa e gestisce la rete di neuroni artificiali su chip mentre l’Università di Graz studia nuovi modelli per l’utilizzo della rete artificiale per il riconoscimento dell’attività patologica della rete neuronale cerebrale e il suo controllo in tempo reale. La ditta Enginsoft (Italia), infine, sviluppa modelli di simulazione della risposta del tessuto cerebrale alla stimolazione tramite la neuroprotesi.