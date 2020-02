Mercoledì 19 febbraio 2020 - 11:39

Ricerca, ERC: 2.506 ricercatori in lizza per finanziamenti europei

Chiusa call Consolidator Grants 2020, stanziati 657 mln euro

Roma, 19 feb. (askanews) – Sono 2.506 le domande inviate all’European Research Council in risposta alla call del 2020 per i Consolidator Grants, finanziamenti fino a 2 milioni di euro in 5 anni destinati a ricercatori con 7-12 anni di esperienza post dottorato.

La call per quest’anno si è chiusa il 5 febbraio scorso e l’ERC ha pubblicato le statistiche preliminari da cui emerge una crescita del 2,2% delle domande presentate rispetto all’invito del 2019 (a cui avevano aderito 2.452 ricercatori) e un aumento del 2% – dal 32% al 34% – delle proposte presentate da ricercatrici. Quanto agli ambiti, 1.102 domande riguardano l’ambito di Scienze fisiche e Ingegneria, 710 Scienze della vita e 694 Scienze sociali e umanistiche.

L’ERC ha stanziato 657 milioni di euro per i Consolidator Grants di quest’anno, stimando che a beneficiarne siano circa 343 ricercatori. Ora inizierà la valutazione delle proposte che si concluderà entro fine anno quando saranno annunciati i progetti selezionati che si aggiudicheranno i prestigiosi finanziamenti destinati a progetti di ricerca di frontiera.