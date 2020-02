Mercoledì 5 febbraio 2020 - 11:32

Sita studia con partner strategici l’uso della blockchain

Obiettivo: tracciare e registrare le componenti di aeromobili

Milano, 5 feb. (askanews) – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, assieme a partner strategici del settore ha lanciato la MRO Blockchain Alliance, il primo studio esteso a tutto il settore sull’uso della tecnologia blockchain per tracciare e registrare le componenti degli aeromobili, che secondo PwC potrebbe accrescere i ricavi dell’industria aerospaziale fino al 4% – pari a 40 miliardi di dollari – riducendo del 5% a livello globale i costi di manutenzione, riparazione, revisione, per un valore di 3,5 miliardi.

L’alleanza comprende società leader che coprono ogni aspetto della catena di MRO (manutenzione, riparazione e revisione): dalla produzione e riparazione di componenti, a logistica e smart contract. I membri attualmente sono Bolloré Logistics, Cathay Pacific, FLYdocs, HAECO Group, Ramco Systems, SITA e Willis Lease Finance Corporation, con il supporto di Clyde & Co. L’alleanza è stata discussa per la prima volta nel 2019 durante un evento di HAECO Group con l’obiettivo di riunire gli stakeholder per stabilire uno standard globale sull’uso della blockchain per tracciare le parti degli aeromobili.

Nei prossimi mesi l’alleanza avvierà una “proof of concept” per studiare l’uso della blockchain per la tracciatura e la registrazione digitale dei movimenti e della cronologia di manutenzione delle componenti di aeromobili nei passaggi che compiono fra i vari attori, tra compagnie aeree, locatori, produttori di apparecchiature originali (OEM) come i motori, fornitori di logistica e di manutenzione.

Queste informazioni saranno fondamentali per la gestione di una complessa catena logistica di valore che può estendersi a diversi stakeholder nella vita di ogni componente. Oggi non esiste un database globale di queste informazioni; la condivisione è incompleta e la digitalizzazione parziale. L’uso della blockchain semplificherà e accelererà la tracciabilità delle componenti, consentendo al contempo la condivisione sicura delle informazioni tra gli stakeholder del settore.

Dall’applicazione di questa tecnologia potrà derivare per il settore un aumento delle entrate e una riduzione dei costi. Tali risparmi saranno originati dall’archiviazione sicura dei documenti, che garantirà la riservatezza dei dati, informazioni più dettagliate su tempi di riparazione e inventario, flussi di lavoro automatizzati e una registrazione dei dati più efficiente.

L’alleanza utilizzerà la blockchain per registrare e tracciare due filoni separati di informazioni per ciascuna componente: un flusso digitale e un passaporto digitale. Il flusso digitale fornisce lo stato in tempo reale, la catena di custodia, il monitoraggio e la tracciabilità completa della componente nel tempo. Il passaporto digitale – come un normale passaporto – fornisce l’identità indiscutibile della componente e contiene altri dati significativi come la certificazione dell’aeronavigabilità per dimostrare la proprietà.

Il ruolo di SITA, in qualità di fornitore IT della comunità del trasporto aereo, è gestire la governance dell’alleanza a livello globale, supportare i gruppi di lavoro, fornire i componenti tecnologici della blockchain richiesti – in conformità agli standard SPEC2000 e SPEC42 – e garantire allineamento e convalida con le autorità di regolamentazione e gli organismi internazionali di standardizzazione.

Matthys Serfontein, Presidente di Air Travel Solutions per SITA, ha dichiarato: “Questa iniziativa fa parte dell’esplorazione continua portata avanti da SITA sulla blockchain, una tecnologia che noi crediamo contenga enormi opportunità per razionalizzare la condivisione e la registrazione di informazioni nell’industria del trasporto aereo. In un settore interconnesso come il nostro, la capacità di condividere e registrare dati comuni in modo sicuro senza rinunciare al controllo su tali dati è fondamentale per favorire nuove efficienze nel trasporto aereo. Questo vale soprattutto per il settore MRO”.

Ogni anno l’industria MRO processa 25 miliardi di componenti, a cui se ne aggiungono tre miliardi di nuove. Nel settore sono attivi 20.000 fornitori, che coprono 144.000 voli al giorno per un mercato complessivo del valore di circa 100 miliardi di dollari all’anno.

L’alleanza trascorrerà i prossimi mesi nella fase di pianificazione, con l’obiettivo di presentare la prima “proof of concept” nel secondo trimestre del 2020. La MRO Blockchain Alliance è un elemento chiave della Global Blockchain Alliance di SITA, un forum più ampio guidato da SITA focalizzato sullo sviluppo di applicazioni chiave basate sulla blockchain per un utilizzo potenziale nel settore del trasporto aereo, inclusi MRO, identità dei passeggeri e dati di volo.