Venerdì 24 gennaio 2020 - 11:51

Spazio, assegnati dalla Nasa 16 payload per missione lunare Artemis

Arriveranno a destinazione sui lander Peregrine e Nova-C

Roma, 24 gen. (askanews) – La Nasa ha finalizzato i primi 16 carichi, tra esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche, da mandare sulla Luna nell’ambito del Commercial Lunar Payload Services (Clps) della missione Artemis che mira a riportare l’uomo sulla Luna – e la prima donna – entro il 2024. Le due aziende selezionate porteranno con loro sul suolo lunare, a partire dal prossimo anno, i propri lander insieme a 16 esperimenti scientifici. Nel dettaglio la Astrobotic lancerà a bordo di un razzo della United Launch Alliance il suo lander Peregrine insieme a undici payload mentre la Intuitive Machine per il trasporto del lander Nova-C e di cinque payload si servirà del Falcon 9 di SpaceX.

“Abbiamo terminato il lavoro di assegnazione di payload scientifici e tecnologici a ciascuna delle consegne iniziali del CLPS”, ha affermato Chris Culbert, responsabile del progetto CLPS presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. “Questo passaggio consente ai nostri partner commerciali di completare l’importante lavoro di integrazione tecnica necessario per far volare i payload e ci avvicina al lancio e allo sbarco degli esperimenti che ci aiuteranno a comprendere meglio la Luna prima di inviare la prima donna e il prossimo uomo al Luna”. Ognuna delle aziende è responsabile dell’integrazione dei payload, del lancio, dell’atterraggio e delle procedure di sicurezza per la protezione dei payload che hanno dimensioni ridotte, circa come una scatola da scarpe, e masse da 1 a 15 chili.

Questi i payload assegnati, – segnalati da Global Science, il quotidiano online dell’Agenzia spaziale italiana – di cui due saranno integrati su entrambi i lander.

Laser Retro-Reflector Array (Lra), costruito dal Goddard Space Flight Center è composto da otto catadiottri che riflettono la luce laser proveniente da altri veicoli spaziali in orbita e in fase di atterraggio per determinare con precisione la posizione del lander.

Navigation Doppler Lidar per Precise Velocity and Range Sensing (Ndl) sviluppato dalla Nasa è composto da un sensore in grado di controllare le fasi di navigazione, discesa ed atterraggio per garantire un touchdown in completa sicurezza sulla Luna.

Seal, sviluppato dal Goddard Space Center della Nasa, studierà i cambiamenti fisici e termici che avverranno quando i veicoli spaziali entreranno a contatto con la regolite lunare.

Pils del Glenn Center della Nasa, è un dispositivo composto da fotocellule che convertono la luce solare in elettricità, utile in caso di lunghe permanenze sulla superficie lunare Lets, ideato dal Johnson Space Center della Nasa, è uno spettrometro che raccoglierà informazioni sulla quantità di radiazioni presenti sulla Luna.

Nirvss, costruito dall’Ames Research Center della Nasa, misurerà la quantità d’acqua, l’anidride carbonica e il metano presenti in superficie e nel sottosuolo.

MSolo, ideato dal Kennedy Space Center della Nasa, identificherà le sostanze volatili a basso peso molecolare.

Prospect, costruito dal Goddard Space Center e dall’Esa, caratterizzerà l’esosfera lunare. Lo strumento è stato sviluppato per la missione Rosetta ed è stato modificato dalle due agenzie per adattarsi all’ambiente lunare.

Nss, sviluppato dalla Nasa, è uno spettrometro a neutroni che indagherà la presenza di ghiaccio d’acqua misurando la quantità di idrogeno presente nel sito di atterraggio.

Nmls, ideato dal Nasa Marshall, è uno spettrometro in grado di determinare la radiazione emessa dai neutroni sulla superficie lunare.

Il magnetometro Fluxgate, sviluppato dal Goddard Center della Nasa, caratterizzerà i campi magnetici per migliorare la comprensione dei percorsi energetici delle particelle sulla superficie lunare.

Ln-1, ideato dal Nasa Marshall dimostrerà un sistema per la navigazione autonoma per il supporto delle operazioni orbitali e di superficie.

Scalpss, sviluppato dal Nasa Langley acquisirà dati e video dei movimenti dei lander e sfrutta la tecnologia già utilizzata per il rover Mars 2020.

Rolses, ideato dal Nasa Goddard, utilizzerà un ricevitore radio a bassa frequenza per verificare la possibile costruzione di un osservatorio sul suolo lunare.