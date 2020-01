Martedì 21 gennaio 2020 - 13:20

Satelliti e sicurezza: e-GEOS gestirà nuovo progetto per emergenze

Società Telespazio-Asi si aggiudica contratto in ambito Copernicus

Roma, 21 gen. (askanews) – e-GEOS, società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), ha firmato un contratto con il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea per la fornitura di mappe satellitari per la gestione delle emergenze. Il contratto, denominato “Copernicus Emergency Management Risk and Recovery”, è stato firmato con il JRC, il servizio interno della Commissione Europea, deputato alla gestione della scienza e della conoscenza, che regola i rapporti con le piccole e medie imprese attraverso l’assegnazione di contratti di servizio. e-GEOS guiderà un consorzio che comprende anche importanti aziende e università europee.

Il contratto – spiega la società in una nota – prevede la fornitura di mappe satellitari e dati digitali, relativi all’intero pianeta, da utilizzare nella gestione delle emergenze causate da calamità naturali (terremoti, inondazioni, incendi e frane), nonché nelle situazioni di emergenza causate dall’uomo e nei casi di crisi umanitarie. Questo servizio prevede la fornitura, su richiesta, di informazioni geospaziali a supporto delle attività di gestione delle emergenze ma non correlate alla fase di risposta immediata. In particolare, il servizio fornisce supporto alle attività di prevenzione e riduzione del rischio di catastrofi e alle attività di ripristino, ed è suddiviso in 2 sottocategorie: Risk and Recovery Standard, che prevede la fornitura di un set predefinito di prodotti standardizzati, e Risk and Recovery Flex, per studi su misura. Con il servizio Standard è offerto un portafoglio di prodotti relativo alle fasi precedenti e successive all’insorgere dell’emergenza.

L’attività di Emergency Management Risk and Recovery entra a far parte dei servizi operativi che e-GEOS opera dal 2012, nel settore della gestione delle emergenze, per il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus.

Nell’ambito del Copernicus Emergency Management Services, e-GEOS è alla guida di un consorzio composto dalle controllate GAF (Germania) e Telespazio Ibèrica (Spagna), dai partner ITHACA (Italia), SIRS e Università di Strasburgo (Francia), IABG (Germania) e GMV (Portogallo). Il team acquisisce ed elabora i dati satellitari provenienti principalmente da piattaforme di telerilevamento e rende disponibili le mappe entro poche ore dall’attivazione del servizio da parte degli utenti autorizzati (stati membri dell’Unione Europea e stati che partecipano al programma Copernicus, servizi della Commissione europea e agenzie dell’UE). Le mappe satellitari prodotte illustrano con precisione le aree colpite da un disastro naturale o da una crisi umanitaria.

Massimo Claudio Comparini, responsabile della Linea di Business Geoinformazione di Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e Amministratore Delegato di e-GEOS, ha dichiarato: “e-GEOS è orgogliosa di guidare con successo questo nuovo team che vede collaborare efficacemente partner internazionali con l’unico obiettivo comune di garantire l’erogazione di servizi di altissima qualità all’Unione Europea e ai propri utenti. Con il supporto dei suoi azionisti industriali, Leonardo e Telespazio, e dell’Agenzia Spaziale Italiana, e-GEOS continua a investire in nuove tecnologie, e punta a confermare la sua leadership quale fornitore di servizi nell’ambito del programma europeo Copernicus”.