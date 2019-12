Martedì 10 dicembre 2019 - 13:56

Saccoccia (Asi): spazio è generatore di valore e vettore economico

"NSE ExpoForum anche occasione per divulgare attività spaziali"

Roma, 10 dic. (askanews) – “Un evento dedicato alla New Space Economy in Italia, a Roma, è importantissimo anche perché avviene a valle del successo dell’Italia alla Ministeriale Esa di Siviglia e ci offre la prima occasione per cominciare a parlare di come potremo utilizzare al meglio le risorse per creare economia, per creare valore grazie a tutto quello che lo Spazio può fare per il cittadino”. Così ad asknaews il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia a margine della cerimonia di inaugurazione di “NSE 2019 – the New Space Economy European ExpoForum”, evento organizzato da Fiera di Roma e Fondazione Edoardo Amaldi (nata da un progetto di ricerca applicativa tra l’Asi e il Consorzio di Ricerca Hypatia), in programma alla Fiera di Roma da oggi al 12 dicembre.

“Lo spazio – ha detto il presidente dell’Asi dal palco della sala Flavia del padiglione 10 della Fiera durante la cerimonia di apertura dell’evento – non è solo scienza e ricerca ma è anche generatore di valore e porta aperta verso il futuro. Le nostre parole sono: sostenere e collaborare. Sostenere e collaborare con grandi realtà industriali esistenti ma aiutare le tante start up che sono nate e che possono nascere grazie all’uso dei dati e servizi satellitari”.

“Oggi – ha aggiunto Saccoccia – siamo all’apertura di questa NSE Expo dello spazio con l’obiettivo di innalzare il livello di conoscenza delle attività spaziali, soprattutto nelle nuove o generazioni. Ricordo che lo spazio è un vettore economico e di grandi opportunità di crescita per tutti e soprattutto per le generazioni del futuro. Il forum non deve quindi essere visto solo come un luogo per gli addetti ai lavori ma anche come uno strumento di divulgazione generale. In Italia – ha concluso – non avevamo questo spazio e ora finalmente possiamo presentare il nostro mondo a tutti”.