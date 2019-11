Sabato 30 novembre 2019 - 14:19

Spazio, a Roma il primo New Space Economy European ExpoForum

Dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma

Roma, 30 nov. (askanews) – Il forte aumento del budget destinato all’Esa, l’Agenzia spaziale europea, e i risultati ottenuti dalla delegazione italiana guidata dal sottosegretario Riccardo Fraccaro alla ministeriale, chiusasi giovedì scorso a Siviglia, attestano il ruolo dell’Italia come potenza spaziale mondiale. Su questa linea, si terrà dal 10 al 12 dicembre a Fiera Roma la prima edizione di New Space Economy European ExpoForum, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma e Fondazione Edoardo Amaldi. Si tratta – spiega una nota – del primo evento dedicato a 360 gradi all’economia dello spazio, una tre giorni in cui gli attori della New Space Economy e della Old Economy si incontreranno e confronteranno per ragionare sulle nuove potenzialità dell’ecosistema spaziale. Ospite d’eccezione l’astronauta Samantha Cristoforetti.

Un importante momento per proseguire la riflessione su quanto emerso nell’appuntamento di Siviglia sarà la sessione plenaria “High level forum Round table on Cmin19”, in programma martedì 10 dicembre alle ore 10.20, dove prenderanno la parola sul tema, moderati dalla Direttrice di Formiche e Airpress Flavia Giacobbe, il Direttore generale ESA Johann-Dietrich Wörner e i vertici delle principali Agenzie spaziali europee: il presidente Asi Giorgio Saccoccia, il presidente Cnes Jean-Yves Le Gall, il presidente IAF Pascale Ehrenfreund, il capo dell’Ufficio spaziale svizzero Renato Krpoun e il direttore di Cdti Juan Carlos Cortes.

Le sinergie e le azioni comuni che il mondo spaziale può intraprendere assieme a quello istituzionale, accademico e commerciale sarà invece oggetto del “Global Space Economic Forum”, organizzato da Esa nella giornata dell’11 dicembre, con la presentazione di alcune delle collaborazioni industriali sviluppate in settori quali sicurezza informatica, guida autonoma, innovazione urbana e marittima.