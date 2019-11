Martedì 26 novembre 2019 - 19:02

Luna, Italia leader nell’analisi d’acqua e composti volatili

Drill del progetto Esa Prospect costruito da Leonardo e UniPadova

Milano, 26 nov. (askanews) – L’Italia in prima linea nella ricerca e l’analisi di acqua e composti volatili sulla Luna grazie alla nuova trivella del progetto dell’Esa (European space agency) “Prospect” (Package for Resource Observation and in-Situ Prospecting for Exploration, Commercial exploitation and Transportation), realizzata da Leonardo e testata dall’Università di Padova.

I materiali trovati sulla superficie della Luna, spiega una nota dell’Esa, possono fornire preziose risorse per supportare le future missioni esplorative. Ciò è particolarmente vero vicino ai poli lunari, dove condizioni di freddo estremo possono intrappolare il ghiaccio d’acqua. Queste risorse potrebbero consentire l’esplorazione dello spazio sostenibile, ma molto rimane sconosciuto.

Il Prospect che opererà sulla superficie della Luna come parte della missione a guida russa Luna-27 nel 2022, è un sistema di strumenti capaci di ricercare e valutare potenziali risorse sulla Luna e preparare tecnologie che potranno essere utilizzate per estrarre queste risorse in futuro.

La trivella di Prospect (ProSEED) di Leonardo, perforerà la superficie lenare entro un metro di profondità nella regione del Polo Sud del satellite ed estrarrà campion, che dovrebbero contenere ghiaccio d’acqua e altri prodotti chimici che possono rimanere intrappolati alle temperature estremamente basse previste; in genere -150° C sotto la superficie con punte di -200° C in alcune aree. I campioni prelevati verranno quindi passati a un laboratorio chimico (ProSPA) dove saranno riscaldati per estrarre questi elementi volatili intrappolati nel freddo. Processi termochimici, a temperature fino a 1000° C, potranno essere utilizzati per estrarre elementi chimici, compreso l’ossigeno; un test per i processi che potrebbero essere applicati per l’estrazione delle risorse in futuro.

L’abbondanza e la composizione chimica delle sostanze chimiche estratte saranno quindi analizzate dal laboratorio chimico ProSPA. Misurazioni isotopiche accurate e precise di specie elementari chiave come carbonio, ossigeno, azoto e idrogeno forniranno informazioni sulle origini, l’evoluzione e i processi di collocazione di questi elementi. I dati indicheranno se questi composti volatili potranno essere effettivamente usati come risorse e forniranno informazioni sulla loro origine nel sistema Terra-Luna.

Gli elementi intrappolati nel freddo dei poli lunari sono potenziali risorse per l’esplorazione umana e forniscono un registro dei composti volatili nel Sistema Solare interno. Tuttavia, al mmonento non sono ancora del tutto chiare le loro origini, la distribuzione, la quantità, l’estraibilità o i processi che li mettono in atto. Prospect, dunque, ha come obiettivo proprio l’identificazione di queste potenziali risorse, nonché la valutazione del loro potenziale utilizzo in un determinato luogo, fornendo informazioni per aiutare a stabilire la loro distribuzione sulla superficie lunare.