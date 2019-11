Lunedì 11 novembre 2019 - 22:42

Parlamentari in visita al Centro spaziale del Fucino di Leonardo

La delegazione accolta da Luigi Pasquali, Ad di Telespazio

L’Aquila, 11 nov. (askanews) – Una delegazione di parlamentari di Camera e Senato, composta anche da rappresentanti dell’Intergruppo parlamentare Aerospazio, ha visitato lunedì 11 novembre 2019 il Centro spaziale del Fucino di Telespazio, una società di Leonardo.

I parlamentari sono stati accolti da Luigi Pasquali, Coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e Amministratore delegato di Telespazio, il quale ha illustrato nel corso della visita le attività di eccellenza svolte da Leonardo in ambito spaziale.

I temi della Space economy e della strategicità del settore spaziale per il sistema Paese sono stati al centro dell’incontro. La delegazione parlamentare ha visitato le principali installazione del Centro spaziale “Piero Fanti” del Fucino che, attivo dal 1963 nella piana del Fucino, in provincia dell’Aquila, è oggi con oltre 170 antenne il primo e più importante “teleporto” al mondo per usi civili. Nel Centro spaziale lavorano oltre 250 persone che svolgono le attività per la messa in orbita e il controllo di satelliti, servizi di telecomunicazioni, televisivi e multimediali.

All’interno del Fucino hanno sede anche il Centro di Controllo della costellazione satellitare per l’osservazione della Terra COSMO-SkyMed, programma italiano che prevede entro la fine dell’anno il lancio del primo satellite di seconda generazione, e uno dei due Centri di Controllo che gestiscono il sistema europeo di navigazione e localizzazione Galileo.