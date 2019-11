Mercoledì 6 novembre 2019 - 00:32

Adidas nello spazio: test per i nuovi prodotti sulla ISS

Il brand di abbigliamento sportivo studia la microgravità

Milano, 6 nov. (askanews) – E’ uno dei più potenti brand globali nell’abbigliamento e nello sport, ma Adidas ora pensa di andare oltre i confini della Terra, per una serie di test sui nuovi prodotti da realizzare in partnership con la ISS, la Stazione spaziale interazionale. Come riportato dalla Cnn, infatti, Adidas pensa di sfruttare la microgravità per le proprie ricerche sui nuovi prodotti, nell’ottica di migliorare ulteriormente le performance degli atleti.

La partnership con la ISS – ha spiegato un manager di Adidas all’emittente americana, è nata dal comune interesse per l’innovazione e la prima fase del progetto è proprio dedicata alle ricerche in ambiente di microgravità, una situazione nella quale gli oggetti perdono peso. Tra i primi prodotti testati nello spazio da Adidas, i propri celebri palloni da calcio.