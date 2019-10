Venerdì 25 ottobre 2019 - 17:59

Argotec apre alle imprese con “Open SPACE”

Progetto al via l'8 novembre, presentazione a Palazzo Mezzanotte

Milano, 25 ott. (askanews) – Venerdì 8 novembre 2019 lo Spazio si aprirà alle imprese. Argotec, azienda ingegneristica aerospaziale di Torino, in collaborazione con Audi e con il supporto di Reale Mutua ed Elite, a Palazzo Mezzanotte a Milano, storica sede della Borsa Italiana, racconterà le potenzialità commerciali e di ricerca offerte dalla contaminazione tra il mondo spazio e i business appartenenti ad altri settori.

Open SPACE – Spazio Aperto – ha l’obiettivo di approfondire e di avvicinare le imprese non operanti nel settore aerospaziale alla New Space Economy.

Il mercato spaziale, tra i settori caratterizzati da maggiore crescita, non è più ad uso esclusivo delle agenzie governative, ma ha allargato i propri orizzonti ad aziende private, che possono ottenere notevoli vantaggi portando il proprio business oltre l’atmosfera terrestre. L’iniziativa di Argotec, ideata a partire da questo concetto, è volta ad abbattere le barriere del settore aerospaziale, aprendo le porte a nuove realtà provenienti da ambiti differenti.

L’azienda aerospaziale torinese ha sempre applicato strategie non convenzionali per differenziarsi dalle altre del settore, riconoscendo alla contaminazione tra ambienti diversi un ruolo cardine. Sua è, per esempio, la prima partnership commerciale europea – con Lavazza – per la realizzazione di un nuovo prodotto lanciato in orbita: ISSpresso, la prima macchina per il caffè spaziale Made in Italy.

“In Argotec crediamo fortemente nella contaminazione con realtà provenienti da contesti differenti dal nostro – ha dichiarato David Avino, Managing Director di Argotec – attraverso l’evento Open SPACE promuoviamo una nuova economia dello spazio: facilmente accessibile e orientata all’open innovation. Le protagoniste di questa nuova corrente saranno le imprese esterne al settore spaziale che, supportate dal nostro sistema di servizi a 360 gradi, potranno portare il proprio prodotto oltre l’atmosfera e ottenere concrete opportunità di business”.

L’8 novembre Argotec, affiancata da partner provenienti da altri ambiti – finanza, assicurazione, automotive, formazione, comunicazione – stimolerà l’interesse di un pubblico composto da imprese, istituzioni e media offrendo numerosi spunti di riflessione e possibilità di collaborazione.

Audi Italia, main sponsor dell’evento, approfondirà il tema della contaminazione fra diverse realtà aziendali. In una società sempre più fluida in cui l’evoluzione tecnologica non può prescindere da un processo di osmosi intersettoriale, Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, testimonierà come l’apertura del Brand a settori apparentemente distanti dall’automotive abbia prodotto soluzioni innovative ed alimentato l’avanguardia tecnologica del Marchio.

“Innovazione, tecnologia, visione del futuro, nuovi mercati a cui rivolgersi, tutto ciò è alla base del rapporto, ormai quinquennale, tra Reale Mutua e Argotec – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Il mondo dell’aerospazio si sta aprendo sempre più verso nuovi orizzonti, rappresentando un’interessante opportunità per le aziende; con l’evento Open SPACE desideriamo esplorare e far conoscere alle imprese di settori diversi le potenzialità offerte dalla New Space Economy e i modelli di business in grado di rispondere alle prossime sfide globali”.

“Riteniamo che questo progetto rappresenti un’importante opportunità per le realtà più innovative – ha commentato Luca Peyrano, CEO di Elite – ma anche per quelle più tradizionali che avranno la possibilità di differenziarsi nella propria industria di riferimento. Siamo molto contenti di supportare Argotec in questa iniziativa di avvicinamento dell’economia reale alla new space economy. Le 1.300 aziende che fanno parte del network ELITE, affacciandosi al settore aerospace, potranno diversificare e innovare la propria offerta confermando il loro posizionamento come first mover”.

In uno scenario in cui si aprono nuove prospettive per l’esplorazione spaziale, oggi le aziende hanno l’opportunità di ricercare vantaggi competitivi oltre i confini dell’atmosfera, per differenziarsi dai propri competitor e riuscire a soddisfare in modo sempre più efficace le esigenze del mercato nascente. Argotec si propone come compagno di viaggio interplanetario, offrendo competenze e servizi per sviluppare progetti per lo spazio e creare tecnologie innovative da riportare a Terra sotto forma di nuove applicazioni e brevetti.