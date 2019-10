Venerdì 18 ottobre 2019 - 11:23

Il comandante Parmitano parla via radio con gli studenti

Nuovo collegamento radio con le scuole sabato 19 ottobre 2019

Milano, 18 ott. (askanews) – Nuovo collegamento radio con le scuole in programma sabato 19 ottobre 2019 per il comandante della Stazione Spaziale Internazionale e membro della Spedizione 61, Luca Parmitano.

L’astronauta italiano dell’ESA, in orbita per la missione esa Beyond, la sua seconda missione di lunga durata dopo “Volare” dell’Asi nel 2013, risponderà alle domande degli alunni dell'”Istituto Comprensivo Diego Valeri” di Campolongo Maggiore, città metropolitana di Venezia, e dell'”Istituto Comprensivo Ladispoli 1″, nell’omonima località vicino Roma.

Si parlerà di quali esperimenti sta conducendo in orbita l’astronauta e come procedono, come ci si sente al momento del lancio ma anche quali sensazioni si provano durante la fase di attracco alla Stazione Spaziale Internazionale.

Verranno soddisfatte anche le curiosità più pratiche: come si lavano i vestiti nello spazio, come seguire una dieta equilibrata, come trascorre una giornata tipo. In quanti ci si sta nella navicella? E cosa si prova a guardare fuori?

È possibile seguire il collegamento, previsto per sabato 19 ottobre alle 12:27 ora italiana, tramite la pagina web ARISS: ariss-eu.org/live-webcast-2/amsat-italia-live-streaming

Queste iniziative sono organizzate nell’ambito del programma educativo internazionale ARISS, (Amateur Radio on International Space Station) e coordinate, in Italia, dall’AMSAT Italia.