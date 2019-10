Nobel Fisica, D’Amico (Inaf): astrofisica strategica per umanitÃ 

Martedì 8 ottobre 2019 - 14:51

Nobel Fisica, D’Amico (Inaf): astrofisica strategica per umanità

"Premiati temi in cui il nostro Istituto è in prima linea"

Roma, 8 ott. (askanews) – “Un risultato grandioso che testimonia l’importanza dell’astrofisica moderna e il suo valore strategico per il futuro dell’umanità”. Così il presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico commentando l’assegnazione del Nobel per la Fisica a James Peebles per le sue scoperte teoriche nella cosmologia fisica e congiuntamente a Michel Mayor e Didier Queloz per la scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella simile al sole.

“Si tratta di temi – sottolinea D’Amico – che riguardano l’attività del nostro Ente, e in cui siamo in prima linea sul fronte internazionale. In particolare lo studio degli esopianeti e la ricerca di tracce di vita in altri mondi vede alcuni dei nostri telescopi, come il Telescopio Nazionale Galileo, il Large Binocular Telescope e, in futuro, lo Extremely Large Telescope, protagonisti in questo settore. Siamo coinvolti in importanti missioni spaziali pensate proprio per lo studio degli esopianeti, come ARIEL, CHEOPS e PLATO. E sempre dallo spazio, con la prossima missione EUCLID potremo auspicabilmente dare importanti risposte a quello che resta da scoprire sulla composizione del nostro universo, ovvero su quel 95 percento che ancora non conosciamo”.