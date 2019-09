Giovedì 5 settembre 2019 - 11:48

Spazio, Asi: al via procedura per scelta nuovo direttore generale

Candidature da inviare entro il 24 settembre prossimo

Roma, 5 set. (askanews) – L’Agenzia spaziale italiana ha avviato la procedura per l’individuazione del nuovo direttore generale, incarico ricoperto dal maggio 2015 da Anna Sirica.

Nell’avviso pubblicato il 4 settembre sul suo sito web, l’Agenzia specifica nel dettaglio le cause di esclusione e i requisiti necessari (primo fra tutti il possesso della cittadinanza italiana) per partecipare alla procedura comparativa, ricordando che in base allo Statuto i candidati devono essere persone “ di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici e del settore industriale aerospaziale…”, che “dovranno dimostrare il possesso di adeguate competenze disciplinari e di significative esperienze gestionali e capacità manageriali idonee all’espletamento delle funzioni” di direttore generale.

Le candidature dovranno pervenire entro 20 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nelle modalità specificate, quindi entro il 24 settembre. Alla commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell’Asi, spetterà il compito di esaminare le domande e, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, valutare sulla base dei criteri stabiliti il curriculum vitae e i titoli di ciascun candidato.

Al termine della valutazione, la Commissione inviterà a sostenere il colloquio i candidati, in numero massimo di cinque, che abbiano ricevuto le migliori valutazioni. Una volta sostenuti i colloqui, la Commissione giudicatrice “redige una ristretta rosa di non più di 3 (tre) candidati, in ordine alfabetico, formata sulla base del merito accertato”, “indicando le caratteristiche professionali salienti evidenziate per ciascuno dei candidati proposti” che sarà poi trasmessa al presidente dell’Agenzia.

Il cda dell’Asi con deliberazione del 3 maggio scorso aveva dato mandato al neopresidente Giorgio Saccoccia (nominato con decreto del Miur del 10 aprile 2019, insieme ai consiglieri Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi) di “porre in essere le azioni finalizzate alla nomina a seguito di procedura comparativa, nel rispetto dei principi della trasparenza, del Direttore generale dell’ASI, da concludersi entro il termine di 6 mesi dalla data della presente delibera”. Il cda decideva anche che, per garantire la continuità amministrativa dell’Agenzia, Anna Sirica avrebbe continuato a svolgere le funzioni di dg fino alla nomina del suo successore.