Martedì 3 settembre 2019 - 18:49

Parmitano pubblica la foto dell’uragano Dorian visto dallo Spazio

"La sua maestosa potenza visibile anche in allontanamento"

Milano, 3 set. (askanews) – “Dorian, la sua maestosa potenza visibile anche in allontanamento”. Sono le parole che accompagnano la fotografia dell’uragano Dorian visto dalla Stazione spaziale internazionale, pubblicata sui social dall’astronauta italiano dell’Esa e colonnello pilota dell’Aeronautica militare, Luca Parmitano, in orbita per la missione “Beyond” dell’Esa.

Dopo aver seminato morte e distruzione, l’uragano è stato declassato a categoria 2 ed è stazionario su Grand Bahama ma ma le isole Nordoccidentali dell’arcipelago caraibico continuano a subire forti piogge, mareggiate e venti con raffiche fino a 200 Km/h.